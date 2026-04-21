Наступ-2 на Київ із Білорусі: про що попередив військовий експерт

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив рівень загрози наступу з Білорусі.

Реклама

Війну в Україні Росія продовжить, створюючи нову загрозу з Білорусі — днями президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до української території та налагодження артилерійських позицій.

«Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок», — повідомив Зеленський.

Чи можлива ескалація війни в Україні на нових напрямках та чи посунуть російські війська повторно на Київ — все це в коментарі для ТСН.ua проаналізував військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Реклама

«Я не можу назвати простим відволіканням уваги розбудову шляхів та логістики. Але важливе розуміння ситуації. По-перше, Білорусь для України не була, не є та не буде дружньою. Вона буде потенційною загрозою, допоки не закінчиться війна і допоки Росія не буде переможена. Поки ми не звільнимо свої території так, щоб у РФ не було бажання продовжувати окупацію проти України, допоки у Білорусі не буде змінено режим Лукашенка, загроза є і буде. Але на території Білорусі не знаходиться достатнього російського ударного угруповання для початку вторгнення в Україну в режимі Київ-2.0», — впевнений Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, зараз на території Білорусі перебуває близько 2000-2200 особового складу російських військ.

«Це представники ППО, РЕБ, персонал, який обслуговує авіацію. Це точно не штурмові елітні підрозділи. У самої Білорусі особового складу сухопутних військ близько 14 тисяч. З урахуванням того, що 24 лютого 2022 року з території Білорусі вторгнення в Україну здійснювало 40-тисячне угруповання російських елітних підрозділів, плюс спецназ, то мені здається, що 14 тисяч білоруських вояк — це зовсім не те, що ми бачили у 2022 році», — каже аналітик.

До цього він додає: «Безумовно, ті події, які ми зараз спостерігаємо на території Білорусі — вони викликають занепокоєння. Але вони не є критичними на рівні, мовляв, завтра почнеться наступ на Київ-2.0. Що може бути? Якщо говорити про ризики, то ми спостерігаємо, як вздовж кордону російські окупанти намагаються захоплювати села, які розташовані безпосередньо на кордоні Харківської, Сумської. У перспективі може бути і прикордоння в Чернігівській області. Росія намагається «вигризати» ці шматки, створювати панічні настрої та потім звітувати, мовляв, дивіться, ми захопили… Таким чином росіяни намагаються нівелювати свої невдачі у зоні бойових дій».

Реклама

На думку Коваленка, такий саме сценарій росіяни можуть намагатися влаштовувати і по кордону з Білоруссю.

«По північному кордону. Таких сил вистачає і ресурсу Білорусі також вистачає, щоб здійснювати такі провокації. Але вони для режиму Лукашенка можуть дуже погано закінчитись, тому що ми зараз не у стані 2022 року, коли кожному партнерові доводили, що нам треба дати снаряди, ракети, боєприпаси. Якщо буде необхідність, то ми зможемо стріляти власною зброєю. Тому відповідь буде», — каже аналітик.

Крім того, як відомо, нещодавно очільник Білорусі оголосив мобілізацію офіцерів запасу.

На думку Коваленка, поки що такі дії Лукашенка не несуть прямої загрози для України. Не виключено, що Лукашенко разом з російським диктатором Володимиром Путіним таким чином намагаються створити додаткову напругу для України.

Реклама

«Він (Лукашенко — Ред.) це робить у якості ситуативного заходу для того, щоб не стільки привернути увагу України, скільки для того, щоб відволікти увагу Росії. У Лукашенка зараз немає особливого бажання брати участі у війні проти України», — висловлює свою думку Олександр Коваленко.

Війна в Україні та наступ у 2026 році: які існують загрози

Днями президент України Володимир Зеленський не виключив, що найближчим часом у Росії можуть оголосити велику мобілізацію для повторення масштабного наступу. Саме через це, за припущенням Зеленського, у РФ зараз суттєво обмежують доступ до соцмереж і, відповідно, обмежують можливість протестувати в соцмережах.

«Російська весняно-літня наступальна кампанія вже захлинулась. Вона мала найменш вдалий старт за весь період з 2023 року. У росіян є фази — весняна, літня, осіннє-зимова. Весняно-літня фаза-2026 — найменш вдала. Можу сказати, що вони її фактично провалили», — каже Коваленко.

Але, за його словами, є низка загроз, яку росіяни намагатимуться втілити у життя.

Реклама

«Оскільки російські війська зараз воюють переважно піхотою, все залежить виключно від піхоти. Росіяни розуміють, що їм потрібно більше людського ресурсу. Зараз у них добровільна мобілізація менша, ніж втрати. Мобілізація не може компенсувати щомісячні втрати. Тому російський військово-політичний режим буде змушений ухвалювати рішення щодо загальної мобілізації. Не думаю, що вони будуть називати її саме загальною, будуть називати якось інакше. Але без цього формату вони не зможуть витягнути 2026 рік. Тому, коли ці процеси почнуться, ми повинні до цього не просто готуватися, а вже бути готовими. Готовими до того, що у росіян в зоні бойових дій може опинитись не 30 тисяч додаткового особового складу, а плюс 70, 80, 100 тисяч. Вони будуть намагатися щомісяця мобілізувати до 100 тисяч», — резюмує експерт.

