Наступ армії Росії на Мирноград: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Росія наступає на Мирноград / © ТСН

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Росіяни перетворюють на руїни місто Мирноград на Донеччині. Житлові квартали щоденно руйнують ворожі бомби та артилерійські снаряди. В бік міста з півдня намагається пробитися російська піхота.

Знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного все почула з перших вуст від мінометників 38-ї окремої бригади морської піхоти.

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QR-код для допомоги / © ТСН

Мирноград розташований поблизу Покровська і поряд з лінією фронту. Не так давно це було чисте й затишне місто. Та рашистські бомби, снаряди й ударні безпілотники щодалі, то більше перетворюють житлові квартали Мирнограда на гори розтрощеного бетону, скла та цегли.

Військові показують крило від одного з московитських безпілотних літаків-камікадзе. Саме цей — просто на дорозі, поміж розквітлого бузку й молодого листя — поцілив у мікроавтобус. Цивільне авто їхало в бік фронту. На місцеве кладовище.

Мирноград / © ТСН

Ворожі дрони на Покровсько-Мирноградському відтинку фронту, власне, як і скрізь на прифронтовій території зараз залітають на багато кілометрів у тил і полюють та атакують без розбору. Та найстрашніші, визнають українські військові, то рашистські КАБи. Військовий “Маніяк” двічі вижив під час удару КАБів. Каже, саме через це побратими дали йому таке псевдо.

У бік міста, каже командир міномету, наразі знову щодоби намагається пробитися і ворожа піхота.

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З настанням темряви, і це не дуже типово для останнього часу, кажуть морпіхи 38-ї, поблизу лінії зіткнення помітили рух ворожої піхоти. Стріляти в темряві, відверто зізнаються морські піхотинці, дуже незручно. Спалах від пострілу видно на багато кілометрів довкола, а надто ворожим дронам з тепловізійними камерами. Окрім усіх складнощів, особливість нічної стрільби ще в тому, що просто не можна фізично світити.

Від середини квітня на ділянці їхньої відповідальності, розповідає головний сержант мінометної батареї 38-ї бригади морпіхів, почали з’являтися групи ворожих мотоциклістів. І то, визнає «Художник», напевно, найважча ціль.

“З міномета, та як по мотоциклі тяжко попасти, канєшно! Більше на заборону йде”, — каже “Художник”.

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