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- Ексклюзив ТСН
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Наступ армії Росії на Мирноград: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті
Російські окупанти наступають на Мирноград. Росія також перетворює місто на руїни.
Росіяни перетворюють на руїни місто Мирноград на Донеччині. Житлові квартали щоденно руйнують ворожі бомби та артилерійські снаряди. В бік міста з півдня намагається пробитися російська піхота.
Знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного все почула з перших вуст від мінометників 38-ї окремої бригади морської піхоти.
Воїнам дуже потрібна допомога в придбанні дронів і захисного радіоелектронного обладнання. Допомогти можна за QR-кодом.
Мирноград розташований поблизу Покровська і поряд з лінією фронту. Не так давно це було чисте й затишне місто. Та рашистські бомби, снаряди й ударні безпілотники щодалі, то більше перетворюють житлові квартали Мирнограда на гори розтрощеного бетону, скла та цегли.
Військові показують крило від одного з московитських безпілотних літаків-камікадзе. Саме цей — просто на дорозі, поміж розквітлого бузку й молодого листя — поцілив у мікроавтобус. Цивільне авто їхало в бік фронту. На місцеве кладовище.
Ворожі дрони на Покровсько-Мирноградському відтинку фронту, власне, як і скрізь на прифронтовій території зараз залітають на багато кілометрів у тил і полюють та атакують без розбору. Та найстрашніші, визнають українські військові, то рашистські КАБи. Військовий “Маніяк” двічі вижив під час удару КАБів. Каже, саме через це побратими дали йому таке псевдо.
У бік міста, каже командир міномету, наразі знову щодоби намагається пробитися і ворожа піхота.
З настанням темряви, і це не дуже типово для останнього часу, кажуть морпіхи 38-ї, поблизу лінії зіткнення помітили рух ворожої піхоти. Стріляти в темряві, відверто зізнаються морські піхотинці, дуже незручно. Спалах від пострілу видно на багато кілометрів довкола, а надто ворожим дронам з тепловізійними камерами. Окрім усіх складнощів, особливість нічної стрільби ще в тому, що просто не можна фізично світити.
Від середини квітня на ділянці їхньої відповідальності, розповідає головний сержант мінометної батареї 38-ї бригади морпіхів, почали з’являтися групи ворожих мотоциклістів. І то, визнає «Художник», напевно, найважча ціль.
“З міномета, та як по мотоциклі тяжко попасти, канєшно! Більше на заборону йде”, — каже “Художник”.
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