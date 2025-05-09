Наступ армії Росії: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію та унікальну зброю

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Понад 70% уражень ворожої піхоти, техніки та розбитих штурмів ворога —наслідок вправної роботи екіпажів українських БПЛА.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

На Великомихайлівському відтинку фронту, кажуть воїни 71 окремої Єгерської бригади, найжорстокіші бої точаться навіть за найменші населені пункти. Та дронів та станцій РЕБ для захисту від ворожих безпілотників нашим воїнам потрібно — дуже багато.

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Українські військові кажуть, що перед штурмом російські окупанти обстрілюють українські позиції «Градами». Та загалом, зізнаються воїни, тепер, на Великомихайлівському відтинку фронту, кожен день мало не під кальку писаний — окупанти постійно йдуть на штурм.

Теоретично схованки й стартові позиції ударних дронів мали би бути поза зоною досяжності ворожої зброї. Але фронт нині дуже динамічний, кажуть єгері-десантники. Тож, трапляється, зізнається «Кеша», пілот ретранслятора екіпажу 71, геть різне.

«Спочатку відпрацювала мінометка, потім поприлітало пару FPVшок в сусідню хату, а потім, ближче так до обіду, вирішив танчик попрацювати по нашій позиції», — каже «Кеша», пілот-ретранслятор РУБпАК 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.

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Та коли московити вкотре за добу намагаються штурмувати українську лінію оборони південніше національного шосе Н15, навіть, не надто зважаючи на розриви «Градів», десь поруч екіпаж готує чергового дрона до старту.

«Щойно, увосьме за сьогоднішній ранок стартував український FPV-дрон. І у восьме, хлопці полетіли знищувати московитських мотоциклістів», — каже кореспондент ТСН.

Зараз окупанти пересуваються на багі. Таким чином вони підвозять і піхоту, і боєкомплект. Саме їх намагаються знищити наші захисники.

Російський штурм / © ТСН

Трапляються дні, коли московити атакують безперервно. І тоді дрони доводиться готувати додатково й вилітати у бік штурмових груп окупантів набагато частіше.

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Найжорстокіші бої, каже «Монах», щойно знявши окуляри після чергового результативного вильоту, нині точаться на відтинку від Веселого до Новодарівки, обабіч річок Мокрі Яли та Ворона. Та у смузі відповідальності 71 принаймні наразі пробитися у бік Запорізької області, єгері-десантники московитам не дозволяють.

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