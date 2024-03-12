Наступ добровольчих угруповань в Росії: хто такі РДК, "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон"

Підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" у вівторок вранці, 12 березня, перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії.

Легіон "Свобода Росії" на українсько-російському кордоні записав звернення до своїх громадян, що "вони йдуть, щоб звільнити вас від диктатури, терористичної організації, яка захопила владу". Добровольці також звернулися до Путіна та попередили, що йдуть "на вибори" РФ.

"Сибірський батальйон", який бере участь у боях на території Росії, повідомив про запеклі бої.

Станом на 13:34 легіон "Свобода Росії" заявив, що селище Тьоткіно Курської області РФ після боїв повністю під "контролем російських визвольних сил". У РДК також додали, що кремлівська армія залишила селище.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон".

"Російський добровольчий корпус" (РДК)

"Російський добровольчий корпус" – це військовий підрозділ Збройних сил України, сформований у серпні 2022 року. РДК входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

До його складу входять колишні військові ЗС РФ, ексспівробітники ФСБ і МВС та активісти націоналістичних неформальних рухів. Командує "Російським добровольчим корпусом" Нікітін (Капустін) Денис Євгенійович (White Rex).

Командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін (Капустін) / Фото: wikipedia.org

Бійці РДК у складі спецпідрозділу ГУР 24 січня 2023 року взяли участь у нічному рейді на берег Нової Каховки на Херсонщині, під час якого було знищено щонайменше 12 російських окупантів. Завдяки цьому рейду розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів.

Бійці легіону "Свобода Росії" перейшли російсько-український кордон

Також є інформація, що частина складу РДК входила до військового гарнізону на острові Зміїний.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" також відомі своїми рейдами до прикордонних з Україною областей Росії. Так, у червні 2023 року бійці РДК атакували Бєлгородську область, зокрема Шебекіно. Тоді вони заявили про "другу фазу операції на території Росії".

Бійці "Російського добровольчого корпусу" / Фото: wikipedia.org

Структура корпусу:

1-й штурмовий взвод;

1-ша рота БпЛА;

розвідувальна група;

мінометний взвод (командир Олексій Левкін);

вільно-козачий загін РДК.

Символіка та ідеологія

На емблемі прапора РДК використовується стилізована спайка воєнізованої молодіжної організації "Біла ідея", створеної в середині 1930-х білоемігрантом Віктором Ларіоновим. Окрім офіційного символу РДК, використовується прапор України.

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Легіон "Свобода Росії" – хто туди входить

"Свобода Росії" – російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року. Входить до Інтернаціонального легіону ТрО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян і подекуди білорусів, які перейшли на бік України. Командир легіону – Максиміліан Андронніков.

Командир легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков

З відкритих джерел відомо, що легіон почав формуватися 11 березня 2022 року, його сформовано зі складу роти (понад 100 осіб) армії РФ. За словами командира роти, 27 лютого за допомогою співробітників СБУ вони добровільно перейшли на український бік, щоб захистити українців.

Перші добровольці легіону "Свобода Росії" розпочали індивідуальну попередню підготовку в кінці березня 2022 року. Зокрема, особовий склад легіону під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України вивчив особливості роботи ПТРК NLAW.

29 липня 2022 року у складі легіону сформували другий батальйон.

Восени 2022 року легіон отримав власну артилерію, а також у його складі почав формуватися третій батальйон. У той самий час підрозділ брав участь в обороні Бахмута на Донеччині.

10 березня 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на аеродромі "Центральна Углова" російськими партизанами з легіону було спалено літак Су-27.

Також цей легіон неодноразово брав участь у рейдах до прикордонних областей РФ разом з "Російським добровольчим корпусом" – 22 травня 2023 року вони здійснили розвідувальні дії на території Бєлгородської області.

17 грудня відбувся ще один рейд на територію Бєлгородської області. Бійці знищили опорний пункт росіян біля села Теребрено.

Структура:

1-й окремий механізований батальйон;

артилерійський батальйон;

мінометний розрахунок "Агата";

БПаК (безпілотний авіаційний комплекс): 3-й розрахунок мінометної батареї; 2-й взвод ударної роти.

Група БпЛА "Lasar's":

1-й взвод БПЛА;

1-й взвод мінометної батареї;

2-й взвод мінометної батареї;

1-ша рота штурмгрупи;

2-га рота штурмгрупи;

1-ша рота БпЛА;

РУБпАК.

Взвод БпЛА "Гроза":

2-й батальйон озброєного крила;

рота зв'язку;

медична рота;

радарна рота;

танковий батальйон.

Легіон "Свобода Росії" використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора Росії.

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"Сибірський батальйон" – що відомо про учасників

Батальйон "Сибір" або "Сибірський батальйон" – підрозділ Збройних сил України, який комплектується представниками корінних народів Росії. До його складу увійшли якути, буряти, тувинці, калмики та інші представники етнічних меншин РФ, які приїхали до України, щоб вступити до лав її армії.

Батальйон "Сибір" діє як частина Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Відомо, що перед підписанням контракту громадяни Росії проходять ретельну перевірку, яка може тривати до року. До "Сибірського батальйону" не набирають полонених російських солдатів.

Символіка "Сибірського батальйону"

Кількість добровольців у підрозділі налічує близько 60 осіб.

Відомо, що навесні 2022 року на бік України перейшов ексофіцер російської розвідки Владислав Аммосов родом з Якутська. Він понад 15 років прослужив в армії РФ та її спецслужбах, а також воював у Другій чеченській війні.

Після початку повномасштабного вторгнення він разом зі співгромадянами приїхав до України, щоб воювати проти Росії. Саме тоді стало відомо про створення "Сибірського батальйону".

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Співпраця ГУР з російськими добровольцями

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про обмін інформацією з російськими добровольцями.

"Ми з ними спілкуємося. Ми обмінюємося певною інформацією. І, можна сказати, навіть співпрацюємо", – сказав представник ГУР Андрій Черняк.

Проте військові ЗСУ не беруть безпосередньої участі в рейдах росіян. Представник ГУР також заперечив постачання Україною будь-якого озброєння російським добровольцям.

ГУР – про операцію росіян

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов наголосив, що легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" на території Росії діють як самостійні підрозділи.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, перебувають у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція цих підрозділів на території так званої Росії", – прокоментував представник ГУР.

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