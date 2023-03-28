Наступ на Авдіївку: Жданов пояснив, чим важливе місто для російської армії

Авдіївка на Донеччині, яку намагається оточити російська армія, не має особливого стратегічного значення. Місто важливе для Росії в ході наступальної операції, адже є плацдармом.

Про це в коментарі ТСН.ua пояснив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, якщо окупанти захоплять місто, то вони відсунуть українські війська від Донецька. Крім того, у такому разі армія Росії просунеться вперед, ближче до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

"Ось і все. Вона не має такого стратегічного значення. Не має і оперативного значення на сьогоднішній день. Це просто як Бахмут. Це місто, наше місто, і вони просто продовжують захоплювати територію", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, що ситуація в Авдіївці загострилася. Місто постійно обстрілює російська армія, з 27 березня його закрили для волонтерів, журналістів та інших цивільних. Окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступу на цьому напрямку. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію навколо Авдіївки.