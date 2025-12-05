Наступ на Чернігів може стати реальною загрозою: експерт розкрив цілі армії Путіна

Росіяни посили обстріли Чернігівщини

Реклама

Росія активно готує ґрунт для потенційного наступу на Чернігів, про що свідчать як повітряні удари, так і заяви російських пропагандистів. Наскільки ця загроза реальна, та які стратегічні цілі переслідує Кремль, з’ясовував ТСН.ua.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, проаналізував плани ворога, підкресливши, що вже два роки росіяни керуються двома ключовими стратегічними концепціями.

Дві стратегічні концепції РФ: захоплення та «буферні зони»

Ігор Романенко зауважує, що вже минуло два роки, як росіяни сформували для себе дві стратегічних концепції. Перша — стосується незаконних змін до російської конституції щодо захоплення чотирьох областей України. Друга — це формування буферних та санітарних зон.

Реклама

«Реалізовувати свою концепцію росіяни розпочали два роки тому, вона включала Харківщину та Сумщину. Вони розпочинали з Харківщини, а пізніше взялися за Сумщину, бо там ми їм завадили, коли на випередження проводили Курську операцію. Саме два роки тому ГУР представляло обидва плани росіян, як по захопленню нових територій так і формуванню санітарних і буферних зон», — пояснює Ігор Романенко.

Пізніше Путін та його оточення інформували, що розглядають серед плану щодо буферних зон і Чернігівщину.

Чернігів під вогнем: чому активізувалися повітряні удари?

«Останнім часом, приблизно місяць-два, росіяни активно завдають повітряних ударів по Чернігівщині. Б’ють по енергетиці, військових об’єктах та усьому іншому. Від обстрілів страждає Чернігів та інші міста регіону, з прикордоння проводиться евакуація населення. Тобто реалізація нанесення ударів дійсно має місце, хоча росіяни добре знають, що там у нас формувалися оборонні рубежі», — каже Романенко.

Загрози для Чернігова і Києва: скільки дивізій Росія вже сформувала?

Генерал-лейтенант погоджується, що Росії було б раціонально відкрити ще один фронт з півночі. Але раніше у противника бракувало для цього сил та ресурсів.

Реклама

«Розмови про це ведуться давно, згадується і можливий наступ на Київ. Як це було на початку війни, коли окупанти наступали з території Білорусії. Зараз такий розвиток подій щодо Києва менш вірогідний. Відомо, що у цьому році росіяни планували сформувати 12 нових дивізій. За словами генерала Сирського, 4 дивізії противник вже сформував і цей процес триває. Нагадаю, що дивізія — це не лише люди, а й озброєння, техніка, боєприпаси. Тому такий наступ на Чернігів може бути реальною загрозою», — каже військовий експерт.

Звісно, що у Чернігівській області тривали роботи з будівництва оборонних рубежів та фортифікацій. Але експерт зазначає, що вони також будувалися на Дніпропетровщині і Запорізькому напряму, але ворог просувається у цих зонах і робить це досить високими темпами.

«Тому загроза від такого плану Путіна є. Питання у тому за скільки і коли росіяни зберуть необхідні війська для можливої реалізації таких дій», — підсумовує Ігор Романенко.