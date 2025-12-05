- Дата публікації
Ексклюзив ТСН
- 628
- 3 хв
Наступ на Чернігів може стати реальною загрозою: експерт розкрив цілі армії Путіна
Генерал-лейтенант Ігор Романенко, розкрив план РФ щодо створення «буферних зон». Аналіз активізації ударів та що означає формування нових дивізій противника.
Росія активно готує ґрунт для потенційного наступу на Чернігів, про що свідчать як повітряні удари, так і заяви російських пропагандистів. Наскільки ця загроза реальна, та які стратегічні цілі переслідує Кремль, з’ясовував ТСН.ua.
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, проаналізував плани ворога, підкресливши, що вже два роки росіяни керуються двома ключовими стратегічними концепціями.
Дві стратегічні концепції РФ: захоплення та «буферні зони»
Ігор Романенко зауважує, що вже минуло два роки, як росіяни сформували для себе дві стратегічних концепції. Перша — стосується незаконних змін до російської конституції щодо захоплення чотирьох областей України. Друга — це формування буферних та санітарних зон.
«Реалізовувати свою концепцію росіяни розпочали два роки тому, вона включала Харківщину та Сумщину. Вони розпочинали з Харківщини, а пізніше взялися за Сумщину, бо там ми їм завадили, коли на випередження проводили Курську операцію. Саме два роки тому ГУР представляло обидва плани росіян, як по захопленню нових територій так і формуванню санітарних і буферних зон», — пояснює Ігор Романенко.
Пізніше Путін та його оточення інформували, що розглядають серед плану щодо буферних зон і Чернігівщину.
Чернігів під вогнем: чому активізувалися повітряні удари?
«Останнім часом, приблизно місяць-два, росіяни активно завдають повітряних ударів по Чернігівщині. Б’ють по енергетиці, військових об’єктах та усьому іншому. Від обстрілів страждає Чернігів та інші міста регіону, з прикордоння проводиться евакуація населення. Тобто реалізація нанесення ударів дійсно має місце, хоча росіяни добре знають, що там у нас формувалися оборонні рубежі», — каже Романенко.
Загрози для Чернігова і Києва: скільки дивізій Росія вже сформувала?
Генерал-лейтенант погоджується, що Росії було б раціонально відкрити ще один фронт з півночі. Але раніше у противника бракувало для цього сил та ресурсів.
«Розмови про це ведуться давно, згадується і можливий наступ на Київ. Як це було на початку війни, коли окупанти наступали з території Білорусії. Зараз такий розвиток подій щодо Києва менш вірогідний. Відомо, що у цьому році росіяни планували сформувати 12 нових дивізій. За словами генерала Сирського, 4 дивізії противник вже сформував і цей процес триває. Нагадаю, що дивізія — це не лише люди, а й озброєння, техніка, боєприпаси. Тому такий наступ на Чернігів може бути реальною загрозою», — каже військовий експерт.
Звісно, що у Чернігівській області тривали роботи з будівництва оборонних рубежів та фортифікацій. Але експерт зазначає, що вони також будувалися на Дніпропетровщині і Запорізькому напряму, але ворог просувається у цих зонах і робить це досить високими темпами.
«Тому загроза від такого плану Путіна є. Питання у тому за скільки і коли росіяни зберуть необхідні війська для можливої реалізації таких дій», — підсумовує Ігор Романенко.