Наступ на Харківщину 2024: Жданов розповів, чи здатна Росія дійти до Харкова та яка основна загроза

Російська армія наступає на Харківщині. Станом на ранок 14 травня ситуація залишається складною. Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці та біля Вербового. Крім того, окупанти тероризують обстрілами Харків та область — повітряні тривоги тривають по 10 годин.

Чому росіянам вдалося захопити села попри те, що там зводили укріплення, як довго ворог зможе вести активний наступ, а ми — утримувати лінію фронту, чи має шанси Росія дійти до Харкова та чого чекати найближчим часом, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чому Росії вдалося захопити села

За словами військового експерта, станом на зараз російська армія не дійшла до наших основних оборонних рубежів.

“Давайте згадаємо лінію Суровікіна. Оборонний рубіж будується в глибину власної оборони. Він починається зі смуги забезпечення. Смуга забезпечення до п'яти кілометрів від державного кордону — це інженерне загородження і мінні поля. Плюс спостережні пости і можуть бути зводні опорні пункти. Але вони не суцільною лінією, а осередково на танко-небезпечних напрямках”, — пояснив Олег Жданов.

Яка якість цієї полоси забезпечення — тут важливе питання, зазначив військовий експерт.

“У зв'язку з тим, що так різко зняли командовача оперативно-тактичного угруповання “Харків” (Юрія Галушкіна — ред.) і призначили нового (Михайла Драпатого), то там є підстави для службового розслідування”, — каже Олег Жданов.

Наступ на Харківщину 2024

На першому рубежі оборони українські війська зупинили вороже просування вглиб нашої території.

“Звідси починаються запеклі бої по відбиттю штурмів наших позицій. Далі буде ще один рубіж оборони і за ним ще один. Три лінії оборони у нас побудовано на цьому напрямку. Але вона починається, ще раз наголошую, не від прикордонного стовпчику”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, сьогодні вся увага прикута до Харківщини, втім насправді — це відволікаючий маневр Росії.

“Так, він несе певну загрозу втрати нашої території, але основні бойові дії сьогодні розвертаються на Бахмутському і Авдіївському напрямках. 148 бойових зіткнень, як повідомляє Генеральний штаб, за минулу добу відбулося на лінії фронту. Втрати ворога — 1400 осіб за минулу добу. Вони саме цим і домагаються, щоб ми почали перекидати резерви на Слобожанський оперативний напрямок. І тим самим нам не вистачило резервів для оборони на Авдіївському і Бахмутському напрямках”, — каже Олег Жданов.

Наступ на Вовчанськ

Основні сили на Харківщині росіяни кинули на Вовчанськ і намагаються прорватися. Руйнюючи мости через Сіверський Донець, за словами військового експерта, ворог хоче відрізати наші війська в Вовчанську від логістики з Харкова.

“Тоді ми будемо змушені брати логістику з Купинського або з Лиманського напрямку. Можливо, вони сподіваються, що їм вдасться відновити наступ у районі Терни або Куп’янська, а тут у напрямку Вовчанська, і десь зустрітися на берегу річки Сіверський Донець. Таким чином річкою відгородитися від наших основних сил, щоб унеможливити операцію по форсуванню річки і звільненню нашої території південніше річки Сіверський Донець”, — розповів Олег Жданов.

Скільки ресурсів має ворог

Військовий експерт каже, що вираз “потєрь нєт” серед російських командирів, про який ми завжди говорили з сарказмом, починає звучати зовсім по-іншому.

“Вони не рахують втрати, тому у них втрат немає. І коли дивишся перехоплення і деякі відеоролики, які викладають російські командири, то вони готують людей до смерті. Вони інструктують перед боєм і кажуть, що ми всі загинемо, але наші імена будуть на стелах і пам'ятниках по всій Росії. Ось так вони налаштовують людей. Пораненим вони рекомендують застрелитися, щоби не вмирати в муках. Тобто вони не розраховують на евакуацію чи на лікування. Тому, на жаль, вони так відчайдушно йдуть в бій. Людський ресурс у них набагато більший, ніж у нас. Я не скажу, що він не обмежений, немає нічого необмеженого”, — каже Олег Жданов.

Сьогодні він може обчислюватися ще одним-двома мільйонами, які Росія може мобілізувати.

“Але нас є засоби для боротьби навіть з такою кількістю піхоти. Єдине що на сьогоднішній день вони не всі ще доїхали, особливо до фронту. Вони може в Україну і зайшли, але на лінії фронту вони ще не з'явилися — оце проблема”, — розповів військовий експерт.

Чи може Росія дійти до Харкова

На думку Олега Жданова, вірогідність того, що російська армія може дійти до обласного центру на Харківщині не можна виключати.

“Вірогідність така існує. Не можна сказати, що ми стовідсотково вистоїмо і такої можливості у ворога немає. На жаль. Але на сьогоднішній день, я думаю, що вона не дуже велика така вірогідність. Тим більше, що вони тільки на першій війні нашого рубежу оборони. І чим далі, тим буде складніше ворогу просуватися в бік Харкова”, — каже військовий експерт.

Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю британському журналу The Economist сказав, що ми чекаємо нарощування російських військ, угруповання Бєлгород, до чисельності 50-70 тисяч.

“Але ж вони не стали чекати. У них так “підгорає”, що вони рванули в наступ тими силами, які є. Сьогодні там десь приблизно 30-32 тисячі військовослужбовців. Перекидати війська їм немає звідки. На скільки їх вистачить? Ну вистачить на два-три тижні. Я думаю, що ми вистоїмо. У нас є можливість, ми теж резерви туди перекинули. На жаль, час грає проти нас. Тому що війна — це втрати в будь-якому випадку. А у них ресурсів набагато більше, ніж у нас. Поки що, на найближчий місяць, я б не казав про пряму загрозу для міста Харків”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, цього тижня буде “вимальовуватися” лінія фронту на Слобожанському оперативному напрямку.

“Давайте подивимось, як ми зараз будемо формувати нашу оборону. Ми будемо розуміти, які резерви підтягує російське командування і вводить у бій. У них ж там теж мобілізованих не так і багато під Бєлгородом. Там і Росгвардія стоїть, там і строковики стоять. Російський добровольчий корпус нам розповів після рейду, що там дуже багато строковиків, тому там особливо розгорнутися ворог не може. Я думаю, що цей тиждень вже сформує якусь лінію оборони і розуміння можливості ворога відносно наступу на наші війська, на нашу територію”, — каже військовий експерт.

Тривоги у Харкові можуть тривати цілодобово

Олег Жданов каже, що варто готуватися до того, що російська армія продовжуватиме тероризувати Харків та область обстрілами, поки тривають активні бойові дії.

“На жаль, ворог буде використовувати це з точки зору інформаційного і морально-психологічного тиску на цивільне населення. Вони дуже люблять знущатися над людьми. На жаль, в них така тактика. І так, може таки статися, що ці тривоги будуть тривати, може і добу будуть тривати”, — розповів військовий експерт.

Що відбувається на Харківщині зараз

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов ввечері 13 травня повідомив, що ситуація на Харківському напрямку складна. Ворог б’є по мирним людям, використовує цивільних як живий щит.

Противник намагається захопити Вовчанськ, проте Сили оборони дають відсіч. Тривають стрілецькі бої на північній околиці міста. За Лук’янці Липецької громади також тривають бої. Було зафіксоване незначне просування ворожих військ.

За словами Синєгубова, ворог змінив тактику масованих наступів, як це було на початку повномасштабного вторгнення, на просування малими групами. Росіяни пересуваються лісосмугами, посадками, кущами.

У Вовчанську залишаються до 200 людей. Їх закликають евакуюватися і вберегти своє життя.

Нагадаємо, вранці 14 травня у Харкові сталися вибухи. Росія вдарила по по Київському району міста керованими авіабомбами. Є постраждалі.

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