Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1539
Час на прочитання
1 хв

Наступ на Київ та закінчення війни: експерт описав один із моторошних планів Путіна

Загроза з півночі нікуди не зникла, а Чернігівщина може стати плацдармом для нового удару РФ у 2026 році.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Ігор Романенко

Ігор Романенко

Попри те, що основні сили ворога зараз зосереджені на Донбасі, Кремль не полишає своєї головної мети — захоплення Києва. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко попередив, що загроза наступу з півночі залишається актуальною і напряму залежить від успіхів окупантів на інших ділянках фронту.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

За словами Романенка, російський диктатор вважає захоплення української столиці ключем до завершення війни на своїх умовах.

«Для Путіна це принципово: якщо захопити Київ та область, то питання з війною, як вони вважають, було б вирішено. Тому така загроза є, але вона залежить від того, який ресурс буде у РФ і наскільки його вистачить», — зауважує експерт.

Експерт додав, що все залежить від здатності Сил оборони України тримати північний кордон та наявності резервів у ворога.

Більше читайте у матеріалі: Війна-2026: експерт назвав стратегічну ціль Путіна та проаналізував, які міста під загрозою

Дата публікації
Кількість переглядів
1539
