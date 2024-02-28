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Наступ окупантів біля Бахмута: воїни ЗСУ розповіли, як стримують навалу (фото, відео)

Наступ окупантів біля Бахмута: воїни ЗСУ розповіли, як стримують навалу (фото, відео)

"Лелека" на Бахмутському напрямку

Воїни ЗСУ стримують наступ окупантів на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку знищувати російську техніку допомагає аеророзвідка 22-ї бригади, яка працює на великі відстані, виявляючи ворожі гармати в тилу окупантів та спостерігаючи за їхніми пересуваннями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. 

Аеророзвідники наводять артилерію на техніку окупантів

На Бахмутському напрямку ворожу техніку допомагає шукати дрон "Лелека". 

"Наше завдання не передній край, ми летимо і спостерігаємо, чи буде пересування якоїсь великої кількості техніки або малої, щоб наші хлопці підготувалися та зустріли їх", - каже воїн ЗСУ "Стів"

На Бахмутському напрямку ворожі штурми не припиняються, подекуди піхота окупантів для пересування застосовує бойові броньовані автівки. Наша аеророзвідка їх вчасно помічає  і наводить артилеристів.

Бахмутський напрямок / ©
Бахмутський напрямок

Знищений танк та артилерія окупантів

Днями пілоти "Лелеки" 22-ї бригади засікли ворожий панцерник Т-72, який прямував до переднього краю лінії оборони. Завдяки цьому його вдалось знищити. 

Ефективна взаємодія між підрозділами та швидкість ураження ворожих  цілей - нині головна задача для стримування росіян на Бахмутському напрямку. На рахунку аеророзвідників за останні дні кілька установок системи залпового вогню "Град", якими окупанти накривали позиції наших оборонців.

Бахмутський напрямок / ©
Бахмутський напрямок

Від ворожих РЕБів нашу "Лелеку" захищає спеціально зашифрований канал і таким чином допомагає нашим залізним птахам та їхнім операторам завадити ворогу просунутися уперед на Бахмутському напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони ховають їх подалі від лінії фронту! Як українська "Лелека" полює на російські гармати!

Нагадаємо, в ISW повідомили, що російська армія просунулася у районі Бахмута

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