Наступ окупантів біля Бахмута: воїни ЗСУ розповіли, як стримують навалу (фото, відео)

На Бахмутському напрямку знищувати російську техніку допомагає аеророзвідка 22-ї бригади, яка працює на великі відстані, виявляючи ворожі гармати в тилу окупантів та спостерігаючи за їхніми пересуваннями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Аеророзвідники наводять артилерію на техніку окупантів

На Бахмутському напрямку ворожу техніку допомагає шукати дрон "Лелека".

"Наше завдання не передній край, ми летимо і спостерігаємо, чи буде пересування якоїсь великої кількості техніки або малої, щоб наші хлопці підготувалися та зустріли їх", - каже воїн ЗСУ "Стів"

На Бахмутському напрямку ворожі штурми не припиняються, подекуди піхота окупантів для пересування застосовує бойові броньовані автівки. Наша аеророзвідка їх вчасно помічає і наводить артилеристів.

Бахмутський напрямок

Знищений танк та артилерія окупантів

Днями пілоти "Лелеки" 22-ї бригади засікли ворожий панцерник Т-72, який прямував до переднього краю лінії оборони. Завдяки цьому його вдалось знищити.

Ефективна взаємодія між підрозділами та швидкість ураження ворожих цілей - нині головна задача для стримування росіян на Бахмутському напрямку. На рахунку аеророзвідників за останні дні кілька установок системи залпового вогню "Град", якими окупанти накривали позиції наших оборонців.

Бахмутський напрямок

Від ворожих РЕБів нашу "Лелеку" захищає спеціально зашифрований канал і таким чином допомагає нашим залізним птахам та їхнім операторам завадити ворогу просунутися уперед на Бахмутському напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони ховають їх подалі від лінії фронту! Як українська "Лелека" полює на російські гармати!

Нагадаємо, в ISW повідомили, що російська армія просунулася у районі Бахмута.

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