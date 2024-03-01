Наступ окупантів, масовані обстріли України та похорон Навального: головні новини 1 березня 2024 року

Ситуація на фронті, похорони російського опозиціонера Олексія Навального та підвищення пенсій 10 мільйонам українцям.

Про це йдеться у дайджесті із найважливіших та найцікавіших новин, який зібрала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається важкою. Окупанти тиснуть по всій лінії зіткнення, та найгарячіші напрямки - Авдіївський і Новопавлівський. Під Авдіївкою захисники відбили кілька десятків ворожих атак - в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Неспокійно і на Лиманському відтинку. А на Херсонщині росіяни неодноразово намагалися штурмувати ділянки наших військ на лівобережжі Дніпра - щоправда, невдало. Водночас росіяни активно посилюють наступ на Часів Яр, який вважають ключовим для продовження наступу на Костянтинівку та краматорсько-слов’янську агломерацію.

Обстріли України

Окупанти завдали масованого удару по Вовчанську. Пролунало три десятки вибухів. Є поранений. У селі Митрофанівка ворожий дрон скинув боєприпас просто посеред вулиці. Постраждали 45-річна жінка та 47-річний чоловік. А по селу Осинове росіяни поцілили керованою авіабомбою. Пошкоджена переправа, одна людина травмована.

Двоє поранених і на Херсонщині, це - жителі Берислава. Там ворожий безпілотник вдарив по подвір'ю житлового будинку. Іще один "Шахед" зруйнував школу в селі Михайлівка. А в Інгульці - 17 хат потрощили реактивні системи залпового вогню. За добу в області пошкоджено 32 приватні оселі, а ще - багато-поверхівку в Херсоні.

Чотирма ракетами С-300 Росія вночі обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Під прицілом опинилися відділ поліції, лікарня, два дитсадки, підприємства та багатоквартирні будинки. На Миколаївку, Щербинівку та Новоолександрівку окупанти скинули керовані авіабомби. Поранені троє місцевих.

Двостороння безпекова угода з Нідерландами

Двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами у Харкові підписали президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Марк Рютте в межах Спільної декларації G7 про підтримку офіційного Києва, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі.

Угода зокрема передбачає надання Нідерландами двох мільярдів євро військової допомоги у поточному році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти. Подібні документи вже уклали з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією та Канадою. Сьогоднішня ж угода підтверджує підтримку Нідерландами майбутнього членства України в ЄС і НАТО. А також містить блоки щодо санкцій стосовно Росії, відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності.

Володимир Зеленський у Харкові

Похорон Олексія Навального у Москві

У Москві на Борисівському цвинтарі поховали Олексія Навального. Перед тим його відспівали в храмі. Черги з людей розтягнулися на понад кілометр. У натовпі помітили дипломатів із США, Німеччини та Франції. Прихильники скандували - "Навальний" та "Росія буде вільною". А опозиційні видання ще перед похороном видали рекомендації, як "безпечно" попрощатися з опозиціонером і не потрапити за ґрати".

Похорон Навального

Водночас прес-секретар Путіна - Песков пригрозив відповідальністю за несанкціоновані акції. Помер Олексій Навальний 16 лютого у виправній колонії, тіло віддали матері лише за тиждень.

В Україні зростуть пенсії

В Україні зростуть пенсії. Про це повідомляють у міністерстві соціальної політики. Розмір виплат збільшать на 8 відсотків. Тобто, приблизно на 322 гривні. Таким чином середня сума пенсії становитиме 5717 гривень. Роблячи відповідні розрахунки, урядовці брали до уваги, зокрема, темпи інфляції та зростання середніх зарплат. Загалом індексація стосуватиметься понад 10 мільйонів громадян.

Аеропорт "Бориспіль"

Кореспондентів ТСН запросили на екскурсію до одного із терміналів летовища. Хоча воно пасажирів не приймає, робота тут кипить безупину. Щодня на зміну виходить до семисот співробітників, котрі, серед іншого, обслуговують різноманітну техніку.

Аеропорти в Україні припинили свою роботу з початку повномасштабної війни. І коли знову відновлять рейси - поки не відомо. Хоча в Офісі президента наголошували: ожити цивільна авіація, принаймні частково, може за умови посилення безпеки.

Кінофестиваль “Cinema for Victory”

Стрічка “Довга Доба” здобула перемогу на кінофестивалі “Cinema for Victory”, який цьогоріч вперше стартував в Україні. Команда Алана Бадоєва розповіла, що віддасть винагороду у 100 тисяч гривень на лікування військових.

Ініціатор створення заходу - Держкіно України, а підтримав його президент. На кінофесті показали фільми, зняті під час російсько-української війни. До конкурсної програми допустили 20 документальних стрічок.

До складу журі увійшов американський актор і режисер Шон Пенн. У своєму відеозверненні він наголосив, що “кожна з картин вразила і показала силу, міць та хоробрість українців”. Такий фестиваль організатори планують зробити щорічним.

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