Наступ окупантів на Авдіївку: експерт розповів, що може завадити планам росіян

Бойові дії в районі Авдіївки тримаються на досить високому інтенсивному рівні.

Ситуація в Авдіївці Донецької області залишається вкрай напруженою і напряму буде залежати від ресурсних можливостей українських Сил оборони. Водночас ворог, незважаючи на те, що несе шалені втрати, не відмовляється від своїх попередніх планів щодо повної окупації Авдіївки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Який план має ворог?

“Ворог має тактичного рівня успіхи південніше та північніше від Авдіївка. Відповідно, там, де він має успіхи, він буде спрямовувати додаткові ресурси — людські і матеріально-технічні, зокрема артилерію та авіацію, щоб і далі намагатися розвивати успіх на цій ділянці фронту”, — зазначив експерт.

“План ворога очевидний — він намагається взяти в оточення український гарнізон, що діє на територія міста-фортеці, а це означає, що те перегрупування, яке зараз здійснюється ворогом, спрямовується на те, щоб значно посилити штурмові загони, які діють на визначених ділянках фронту, зокрема в районі Красногорівки, Опитного. Тобто ворог буде і далі намагатися атакувати”, — говорить Селезньов.

“Все буде залежати від ресурсів”

За його словами, ситуація на полі бою на цій ділянці фронту напряму буде залежати від ресурсних можливостей українських Сил оборони.

“Тобто, якщо ми будемо мати достатню кількість ресурсів та можливостей, щоб і далі тримати захисні рубежі та позиції, то відповідно ситуація на полі навряд чи докорінно зміниться. Якщо наші резерви будуть більш обмежені, то ми будемо змушені вести маневрену оборону”, — зауважив експерт.

Він додав, що поки що зарано робити прогнози, бо ми не маємо ключової інформації щодо наших ресурсів.

“Думаю, найближчим часом ця інформація стане більш відомою і можна буде робити більш предметні висновки. Поки що ми можемо лише констатувати, що бойові дії в районі Авдіївки тримаються на досить високому інтенсивному рівні і ворог, незважаючи на те, що несе шалені втрати, не відмовляється від своїх попередніх планів щодо повної окупації Авдіївки”, — резюмував Селезньов.

Нагадаємо, російська окупаційна армія влаштувала наймасштабніший наступ на Авдіївку Донецької області якого не було від 2014-го.

Окупанти поновили спроби оточити Авдіївку. Там збільшилася кількість обстрілів громади з боку військових РФ – б’ють по школах і позиціях українських військових.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Морпіхи ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра | Селезньов

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