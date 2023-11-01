Наступ окупантів на Авдіївку: що відомо про ситуацію на найгарячішій ділянці фронту

Росія не залишає намірів оточити Авдіївку Донецької області. Після двох невдалих спроб окупанти готуються до третьої хвилі штурму. Вони стягують техніку та особивий склад і перегруповують війська.

Що зараз відбувається у районі Авдіївки, що окупанти задумали і чого вони так хочуть захопити це місто - читайте на ТСН.ua.

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Яка ситуація на Авдіївському напрямку

У ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України інформують, що ворог не залишає спроб оточити Авдіївку Донецької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак", - йдеться у повідомленні.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський додав, що українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Противник намагався наступати в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського, але спроби були безуспішними.

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Які операції проводять окупанти поблизу Авдіївки

У Пентагоні розповіли, що Росія проводить в районі Авдіївки "наступальні операції з обмеженим ефектом".

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", - сказав спікер Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу у вівторок, 31 жовтня.

Він додав, що, попри постійні обстріли ворога та штруми, українська армія має певний успіх та прогрес на полі бою.

Авдіївка після численних атак ворога / Фото: Associated Press

Ворог готується до нових штурмів

Російські війська взяли невеличку паузу, аби перегрупуватися та підтягнути резерви до нових штурмів. За повідомленнями місцевої влади, третя хвиля наступу ворога буде потужнішою, ніж попередні. Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції.

"Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", - розповів посадовець.

Росія кидає у "м’ясний штурм" погано підготовлених бійців "Шторм-Z"

За даними американського Інституту вивчення війни, що країна-терористка Росія кидає на Авдіївський напрямок у "м’ясний штурм" погано підготовлених бійців, яких знищують за кілька днів. Йдеться про десантно-штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно з полонених новобранців.

Про величезні втрати піхоти повідомляють самі російські "військкори". Вони стверджують, що штурмові загони "Шторм-Z" на Авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій. В середньому втрачають від 40 до 70 відсотків особового складу.

Вони додають, що ці підрозділи часто вводяться в бій перед проведенням розвідки або встановленням зв’язку з сусідніми підрозділами і зазвичай намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до більших втрат.

Мапа атак на фронті 1 листопада. ФОТо: ISW

Чому Путін хоче захопити Авдіївку

Інформаційне агентство The New York Times, посилаючись на незалежних аналітиків, повідомляє, що Авдіївка для російського диктатора має стратегічну та політичну цінність. Аналітики пояснюють, що окупація міста відкине українську армію від порогу Донецька, яке розташоване всього за 13 км, та відкриє основні залізничні та автомобільні шляхи для російських сил у цьому районі.

А політична цінність захоплення міста полягає у тому, що "з ахоплення місто після стількох років опору буде великою перемогою для президента Росії Володимира Путіна".

Нагадаємо, у статті NYT зазначається, що бої за Авдіївку стали найкривавішими від початку війни.

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