Наступ окупантів на Часів Яр: яка ситуація у місті та як воїни ЗСУ стримують навалу росіян (відео)

Українські військові відтіснили ворога від Богданівки. Штурмовики 93 бригади Холодний Яр за підтримки артилерії зачистили ключові позиції ворогів аби зменшити натиск на Часів Яр. Саме ж місто росіяни продовжують рівняти авіаційними бомбами та артилерією.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Яка ситуація у Часовому Яру

Російська терористична армія нищить Часів Яр керованими авіабомбами. Ситуація тут чимось схожа, як у Бахмуті, коли окупанти рівняли місто із землею. Росіяни намагаються оточити цей населений пункт. Все тому, що воно на пануючий висоті, армійською мовою це означає, той хто контролює цю висоту - контролює лінію фронту.

Часів Яр

У Часовому Яру і досі живуть люди. ТСН зустріла на вулиці двох жінок, вони розповіли, що мешкають у підвалі. Жінкам на гуркіт авіабомб та артилерії ніби все одно. Як і на те, хто стріляє.

Часів Яр

Як воїни ЗСУ відбивають атаки окупантів

Над українською перемогою в Часовому Яру працюють бійці бригади Холодного Яру. Задача максимум для армійців - спалити до тла позицію окупантів.

"Насправді зараз на екранах ми спостерігаємо завершення бою за цю лісосмугу. Добу тому тут був наш вдалий штурм і холодноярівці знищили ворожу піхоту, яка сиділи по таких самих норах", - каже Юлія Кирієнко.

"Вікінг" і ще кілька штурмовиків зачистили чималу територію від ворогів. Здається, що може бути важливого у цій лісосмузі, що за неї розгортаються аж такі бої. Але армійці кажуть, ця територія біля села Богданівка, що на підступах до Часового Яру тактично важлива для оборони містечка.

Вирва після "прильоту"

"Холодноярівцям" вдалося не лише відтіснити ворога, а й стратегічно покращити свою лінію фронту. Ще й вийти з бою без жодних втрат.

"Село Богданівка на цій ділянці фронту - один з основних напрямів наступу на Часів Яр. "Холодноярівці" впевнені те, що вони знищили на околицях села цілу низку позицій окупантів на тривалий час спинить ворожі штурми", - наголошує кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

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Нагадаємо, розвідка Британії назвала наступне українське місто, яке хоче захопити Росія.

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