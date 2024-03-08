Наступ окупантів на Роботине: що кажуть воїни ЗСУ про брак снарядів і як Росія стирає прифронтове місто

Більше, як півтора десятки ворожих атак відбили напередодні українські воїни на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту. Окупанти знову посунули вперед в околицях Роботиного та Вербового: піхотою за підтримки бронетехніки.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Окупанти нещадно обстрілюють передову на Запоріжжі

На околиці Оріхова, що на Запоріжжі, постійно лунають вибухи.

"Від РСЗВ, до КАБів, до стволки, різних калібрів. Робота артилерії збільшилася раз в 10", - каже Віталій, артилерист 128 ОГШБр.

Окупанти просто засипають передову сотнями важких артилерійських снарядів та реактивних ракет.

"Коли в них ідуть штурми, так в 8 ранку прокинувся, вийшов на вулицю - і все! Сторона Роботино - Оріхова не замовкає арта", - каже Віталій, артилерист 128 ОГШБр.

Оріхів

Жителі Оріхова кажуть, що росіяни стирають їхнє місто

Про те, що окупанти знову будуть штурмувати Роботинський виступ, цивільні у прифронтовому Оріхові відчули майже одночасно з українськими військовими на самім нулі.

Жителька міста Оріхів Ніна каже, що від її міста до Роботиного лише 6 кілометрів, а тому зараз вона чує постійні вибухи. Ця жінка пережила вже не один десяток прильотів російських снарядів. Вижила навіть у пожежі, коли після чергового розриву спалахнула її оселя. Натомість, найстрашніше, зізнаються мешканці Оріхова, то - авіаційні бомби.

Володимир не так давно повернувся до Оріхова. Коли на початку ворожого вторгнення окупанти почали розстрілювати місто з артилерії, разом із дружиною Володимир виїхав у Запоріжжя. Півроку тому його дружина померла. Жити самому у великому місті, хоч і у відносній безпеці, зізнається чоловік - просто не стало сил. З парою котів та двома собаками він мешкає у Оріхові.

Околиці Оріхова

Одного дня впродовж кількох хвилин окупанти скинули по Оріхову 6 авіабомб. У місті зовсім не залишилося уцілілих споруд. Навіть церкву, що її куполи видно на багато кілометрів довкола, ворожа артилерія не оминула.

У місті дотепер живе близько 700 людей.

Що кажуть воїни ЗСУ

Артилеристи 128-ої гірсько-штурмової бригади тут воюють на Д-20. Їхнє завдання - підтримати побратимів на передньому краї й змусити ворожу арту припинити артилерійські удари по Оріхову.

"У нас, максимум, дати їм один снаряд, щоб вони заспокоїлись - і все! Потому шо, БК немає", - каже "Кавабанга", головний сержант артилерійської батареї 128 ОГШБр.

Околиці Оріхова

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Нагадаємо, що відомо про наступ окупантів на Часів Яр.

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