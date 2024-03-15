Наступ окупантів на Роботине: воїни ЗСУ розповіли про нову тактику росіян і як відбивають штурми

Окупанти продовжують постійні штурми на Запорізькому напрямку. Росіяни намагаються йти в атаку здебільшого малими групами піхоти, непоміченими просочитися на територію села й закріпитися поміж тамтешніх руїн. Їх виявляють українські аеророзвідники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Чим займаються пілоти дронів на Запорізькому напрямку

ТСН поспілкувалась із пілотами роти ударних БПЛА 118-ої окремої механізованої бригади. Доправити їх на передову для роботи складне завдання через постійні обстріли окупантів. Їхня мета - пошук та ліквідація загарбників, які йдуть на штурм.

Останніми днями, кажуть воїни 118-ої, саме така - монотонна праця, з пошуку невеликих піхотних груп окупантів - 90 відсотків їх завдань. Роботі тут заважає вітер та ворожі РЕБи. Також окупанти постійно обстрілюють захисників України.

"Пішла в них поставка, з лютого місяця почали задіювати крупні ракети, так що в Роботино прилітає, а в нас тут бліндаж ходором ходе!", - каже "Матрос", військовослужбовець РУБАК 118 ОМБр

Навколо Роботино активно працюють, як українські, так і ворожі дрони.

Роботине з дрона

Окупанти йдуть у наступ малими групами

Ворог, зараз, майже відмовився від механізованих штурмів Роботиного. Натомість, переважно у сутінках, темною порою й удосвіта - невеликими групами, росіяни намагаються заскочити на територію села й закріпитися поміж тамтешніх руїн.

Військовий "Адам" каже, що після відпрацювання по окупантах, воно припиняють штурми, проте після цього загарбники обстрілюють уже захисників України.

Пілоти 118-ої механізованої під час прямого етеру на 1+1 показали, як влучним скидом ліквідовують окупантів.

Попри, майже безперервну артилерійську протидію, за ніч, екіпаж ударного дрона 118-ої бригади зробив, понад чверть сотні вильотів.

Відбиття штурму окупантів

Точну кількість знищених окупантів, рахуватимуть у штабі. Натомість, на ранок, у Роботиному, і це стовідсоткова інформація - московитів не було.

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Нагадаємо, бійці батальйону "Ахіллес" показали спеціальній кореспондентці ТСН свою роботу на Бахмутському напрямку.

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