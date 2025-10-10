Росіяни посилили наступ на ще одну область України: військові ЗСУ шокували планами окупантів

Росіяни продовжують бойові дії на Сумщині / © ТСН

На Сумщині не буває нині кількох годин поспіль, щоби українські гармаші сиділи без діла. Росіяни малими групами намагаються підійти впритул до схованок українців. І тоді працювати артилеристам 71-ої Єгерської бригади доводиться з ювелірною точністю.

Про це йдеться у репортажі кореспондента Олександра Моторного.

QR-код — це збір на пікап для воїнів 71-ої бригади. Автівки нашим захисникам потрібні, як-то кажуть на вчора, адже за ними постійно полює ворог, техніка ламається.

Десантник, артилерист і командир розрахунку гаубиці Д 30-ть 71-ої окремої єгерської бригади. Він — «Сірко». Повномасштабну війну починав — мінометником та доля розпорядилась інакше — він тепер воює на гарматі Д-30. Також військовий змушений ходити з рушницею, щоб збивати ворожі дрони.

Тут майже безперервне дзижчання дронів у небі й постійні постріли та розриви снарядів.

«У них, як і артилерії хватає, так і дронів! Скажімо так, шо інтенсивність як і з тої сторони, так і з тої. Як і арта, так і дрони», — каже «Арес», навідник гаубиці Д30 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Артилерія окупантів, працює переважно з-за кордону. На Сумщині, підтримуючи московитську піхоту, стріляють, хіба поодинокі — добре замасковані ворожі міномети. Й нікуди не зникли рашиські КАБи.

«І по передньому, по хлопцям постійно летять КАБи! Постійно летять КАБи. І по дронщикам. І по мінометним розрахункам», — каже «Повар», командир роти 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Зараз на Сумщині воїни стріляють переважно по ворожій піхоті. Трапляються дні, що кілька діб поспіль, коли робота в артилеристів 71-ої Єгерської майже не припиняється.

Лише на Сумщині розрахунок вистріляв у бік московитів не одну сотню снарядів. Загалом відколи вони працюють гуртом, лік бойової роботи, зізнається «Дід» — 48-ми річний заряджаючий Д-30, перетнув межу, у десяток тисяч пострілів.

«Заходили групами, по 10, по 20 чоловік, і вони просочувались, то з 10 — 7-8 походили контактні бої. Ми їх зупинили. І, навіть на де-яких напрямках відкинули назад», — каже «Сварох», командир артилерійського дивізіону 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ.

