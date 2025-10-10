- Дата публікації
Росіяни посилили наступ на ще одну область України: військові ЗСУ шокували планами окупантів
Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Сумщині.
На Сумщині не буває нині кількох годин поспіль, щоби українські гармаші сиділи без діла. Росіяни малими групами намагаються підійти впритул до схованок українців. І тоді працювати артилеристам 71-ої Єгерської бригади доводиться з ювелірною точністю.
Про це йдеться у репортажі кореспондента Олександра Моторного.
QR-код — це збір на пікап для воїнів 71-ої бригади. Автівки нашим захисникам потрібні, як-то кажуть на вчора, адже за ними постійно полює ворог, техніка ламається.
Десантник, артилерист і командир розрахунку гаубиці Д 30-ть 71-ої окремої єгерської бригади. Він — «Сірко». Повномасштабну війну починав — мінометником та доля розпорядилась інакше — він тепер воює на гарматі Д-30. Також військовий змушений ходити з рушницею, щоб збивати ворожі дрони.
Тут майже безперервне дзижчання дронів у небі й постійні постріли та розриви снарядів.
«У них, як і артилерії хватає, так і дронів! Скажімо так, шо інтенсивність як і з тої сторони, так і з тої. Як і арта, так і дрони», — каже «Арес», навідник гаубиці Д30 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.
Артилерія окупантів, працює переважно з-за кордону. На Сумщині, підтримуючи московитську піхоту, стріляють, хіба поодинокі — добре замасковані ворожі міномети. Й нікуди не зникли рашиські КАБи.
«І по передньому, по хлопцям постійно летять КАБи! Постійно летять КАБи. І по дронщикам. І по мінометним розрахункам», — каже «Повар», командир роти 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.
Зараз на Сумщині воїни стріляють переважно по ворожій піхоті. Трапляються дні, що кілька діб поспіль, коли робота в артилеристів 71-ої Єгерської майже не припиняється.
Лише на Сумщині розрахунок вистріляв у бік московитів не одну сотню снарядів. Загалом відколи вони працюють гуртом, лік бойової роботи, зізнається «Дід» — 48-ми річний заряджаючий Д-30, перетнув межу, у десяток тисяч пострілів.
«Заходили групами, по 10, по 20 чоловік, і вони просочувались, то з 10 — 7-8 походили контактні бої. Ми їх зупинили. І, навіть на де-яких напрямках відкинули назад», — каже «Сварох», командир артилерійського дивізіону 71-ої ОЄБр ДШВ ЗСУ.
