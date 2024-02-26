Наступ окупантів на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, що відбувається у Роботиному (фото, відео)

Окупанти активізувались на Запорізькому напрямку.
На Запоріжжі окупанти знову пішли у наступ. Атакували на північний захід від Вербового та одразу з кількох сторін, знову посунули на Роботине. Загалом, українські військові відбили близько десятка атак на це селище.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.
Яка ситуація на Запоріжжі
Воїни ЗСУ минуло року прорвали російську оборону на глибину до 9-ти кілометрів - південніше Новоданилівки. На вістрі там ділянка від панівних висот північно-західніше Вербового до західних околиць Роботиного.
"Станом на цю мить, з деяких позицій на південно-західній, південній околицях, де окупанти намагалися закріпитися, їх зараз витіснили, але ситуація дуже непередбачувана, оскільки біля Токмака, знову таки, за твердженням нашої розвідки, окупанти накопичили велику кількість важкої техніки", - зауважує Олександр Моторний.
Чому на війні важливі дрони
Окупанти вже тиждень намагаються штурмувати Роботине. Частину ворожих бронегруп українським артилеристам вдається зупиняти, ще на підході до Роботиного. Завдяки цілодобовій присутності у небі наших аеророзвідників.
Частину окупантів, що сунули під час останнього штурму, воїни 65-ої механізованої разом із побратимами з сусідніх підрозділів знищили, поміж руїн села. Близько півдесятка - захопили у полон. Групу зачистки, на землі - теж скеровували з повітря - аеророзвідники.
"Зараз же-ж основна - це повітря! Тримати повітря треба! Зрозуміло, шо посадку - але коли в посадці, якийсь там “чмобік” загуляв, то ми не вспокоїмся, поки його не знищимо", - каже "Кіт", командир 56 окремого стрілецького батальйону.
Єдина перепона, аби та робота велась без упину, наявність розвідувальних та ударних дронів. Їх нашим військовим дуже не вистачає.
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Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська просунулися в межах Роботиного на тлі локальних наступальних операцій, що тривають.
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