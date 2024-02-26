Наступ окупантів на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, що відбувається у Роботиному (фото, відео)

На Запоріжжі окупанти знову пішли у наступ. Атакували на північний захід від Вербового та одразу з кількох сторін, знову посунули на Роботине. Загалом, українські військові відбили близько десятка атак на це селище.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Яка ситуація на Запоріжжі

Воїни ЗСУ минуло року прорвали російську оборону на глибину до 9-ти кілометрів - південніше Новоданилівки. На вістрі там ділянка від панівних висот північно-західніше Вербового до західних околиць Роботиного.

"Станом на цю мить, з деяких позицій на південно-західній, південній околицях, де окупанти намагалися закріпитися, їх зараз витіснили, але ситуація дуже непередбачувана, оскільки біля Токмака, знову таки, за твердженням нашої розвідки, окупанти накопичили велику кількість важкої техніки", - зауважує Олександр Моторний.

Бої на Запоріжжі

Чому на війні важливі дрони

Окупанти вже тиждень намагаються штурмувати Роботине. Частину ворожих бронегруп українським артилеристам вдається зупиняти, ще на підході до Роботиного. Завдяки цілодобовій присутності у небі наших аеророзвідників.

Частину окупантів, що сунули під час останнього штурму, воїни 65-ої механізованої разом із побратимами з сусідніх підрозділів знищили, поміж руїн села. Близько півдесятка - захопили у полон. Групу зачистки, на землі - теж скеровували з повітря - аеророзвідники.

"Зараз же-ж основна - це повітря! Тримати повітря треба! Зрозуміло, шо посадку - але коли в посадці, якийсь там “чмобік” загуляв, то ми не вспокоїмся, поки його не знищимо", - каже "Кіт", командир 56 окремого стрілецького батальйону.

Бої на Запоріжжі

Єдина перепона, аби та робота велась без упину, наявність розвідувальних та ударних дронів. Їх нашим військовим дуже не вистачає.

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Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська просунулися в межах Роботиного на тлі локальних наступальних операцій, що тривають.

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