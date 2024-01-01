Наступ окупантів під Бахмутом: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та показали головну ялинку України

Знімальна група кореспондентки ТСН Маргарити Потапової побувала за 6 кілометрів від Бахмута біля головного символу незламності українських воїнів. Попри ворожі безпілотники у небі, ТСН прикрасила новорічне дерево разом з військовими 22-ї бригади.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

ТСН побувала на передовій на Бахмутському напрямку. Тут є постійна небезпека ударів російських дронів, а тому пересуватись треба швидко.

На цій ділянці фронту воює Тимофій. Він відповідає за правильні розрахунки ворожих цілей. За влучні постріли відповідає навідник родом з Одещини на позивний "Кіпіш". Воїни кажуть, що українські гармати на Бахмутському напрямку не змовкають ні на мить. Російські війська намагаються тиснути на нашу піхоту на передній лінії оборони. Артилерія 22 бригади влучними пострілами руйнує плани ворога.

"Піхота наступає, допомагаємо нашій піхоті, щоб вони не просувались сюди далі. Стараємось якнайшвидше це все зробити від цього залежить життя нашої піхоти", - каже військовий Дмитро.

Більшість з бійців новий рік вже вдруге зустріли на позиціях, стримуючи російські потуги просуватись вперед. Аби нагадати окупантам що вони на чужій землі, бійці Сил оборони встановили святкове дерево з жовто-блакитним стягом просто на трасі під Бахмутом за 6 км від позицій росіян.

"Якщо вірити прес-офіцерам 22 бригади, ми перші українські журналісти які потрапили до неї так близько. Тому лишаємо тут подарунок в надії повернутись сюди вже в український Бахмут", - каже Маргарита Потапова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Свято попри ворожі обстріли: ТСН разом з бійцями прикрасила новорічну ялинку під Бахмутом

Нагадаємо, ЗСУ мають просування у Донецькій області.

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