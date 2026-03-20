Наступ окупантів: військові відверто розповіли про ситуацію на фронті

Олександрівський сектор фронту сьогодні став ареною активних наступальних дій українських десантників. Попри шалений спротив та восьмиразову перевагу окупантів у живій силі, бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади крок за кроком витискають ворога зі східного Запоріжжя та південно-східної Дніпропетровщини у бік Донеччини.

Кореспондент ТСН Олександр Моторний бачив, як працюють «очі та жала» наших десантників — оператори ударних дронів.

За словами командира батальйону безпілотних систем із позивним «Фізрук», інтенсивність боїв у секторі сягає 7–8 балів за десятибальною шкалою. Головне завдання зараз — не лише відкинути ворога, а й знищити групи «інфільтрації», які намагаються залишитися в тилу наших штурмовиків.

«Фізрук», командир батальйону БПС 82-ї ОДШБр: «Ми їм нормально піднасолили! Зупинили їхні плани і знищили всю інфільтрацію. Через високий темп наших атак ворог іноді опинявся у нас за спинами, бо штурмові групи просто не встигали зачищати кожну хату. Був випадок: мої „бомбери“ в селі, а на сусідній вулиці виходять росіяни і махають прапором — думали, то летить їхній „Мавік“».

Окупанти майже припинили виводити важку броню на передній край. Замість танків тепер використовують квадроцикли, мотоцикли та навіть саморобні «кабріолети». Проте для FPV-дронів 82-ї бригади це — легка здобич.

Бійці розповідають, що ворог намагається ходити колонами («гуськом»), але після першого ж влучного удару «оптикою» підготовлені штурмовики перетворюються на звичайних втікачів.

Чисельна перевага ворога відчувається гостро, але десантники беруть якістю та координацією. Навіть менші штурмові групи ЗСУ примудряються брати в полон росіян, чиї «опорники» виявляються значно людянішими, ніж очікувалося.

«Фізрук»: «Чисельна перевага відчувається. Ту смугу, яку ми зайняли, противника було явно більше, ніж наших підрозділів. Але він був знищений. За сьогоднішній день мій батальйон уже ліквідував до 109 окупантів. І це лише друга половина дня, ще не кінець доби!»

Бої за Новогригорівку та Успенівку тривають. Українські десантники продовжують рух уперед, доводячи, що на стику трьох областей господарювати ворогу не дадуть.

