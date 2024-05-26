Наступ РФ на Харківщині: військовий розповів про частковий успіх окупантів та просування ЗСУ (мапа)

Військовий розповів, яка наразі ситуація у Харківській області та де тривають запеклі бої.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів, що на Харківщині зараз йде системна робота щодо вибиття противника із займаних позицій.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

"Якщо казати про напрямок Глибоке, до прикладу, де противник перейшов лінії державного кордону, мав частково успіх, Сили оборони стабілізували ситуацію повною мірою і зараз іде системна робота щодо вибиття противника із займаних позицій. Вже є конкретні успіхи", - зазначив він.

Село Глибоке на Харківщині/ Фото: deepstatemap

Проте, за словами військового, у Вовчанську – ситуація набагато складніша. Наразі тривають дуже жорстокі бої.

"Противник станом на сьогоднішній день мав частковий успіх, але інтенсивність його просування не така активна, як вони для себе планували. Я думаю, що нам вдасться спільно зупинити наступ противника і, накопичивши сили та засоби, переломити ситуацію з тактичної точки зору на бік Сил оборони", - резюмував Юрій Федоренко.

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Нагадаємо, Федоренко заявив, що ЗСУ готові знищити установки, якими РФ б'є по Харкову, однак дещо стоїть на заваді.

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