Наступ РФ на Харківщині: військові розповіли, що відбувається на цій ділянці фронту
Військові захищають Україну на Харківщині, де окупанти хочуть просунутись вглиб області.
«Вампіри» бомбардують ворожі позиції, мінують ймовірні шляхи руху окупантів на Харківщині, підпрацьовують повітряною поштою, доправляючи побратимам на нуль їжу, воду, боєприпаси. Та найперше їхнє завдання: не підпускати росіян до передових позицій української піхоти.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
QR-код — це збір на засоби РЕБ для піхотинців 13-ої бригади Нацгвардії України. Він потрібен нашим захисникам, так само, як повітря.
У його господарстві, зізнається «Начальник», командир відділення важких бомберів «Хартії», 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії України, є спеціальні пропозиції для найвибагливіших непроханих клієнтів.
Бомбардували «Хартійці» зі своїх «Вампірів» схованки московитських окупантів у північному прикордонні, на Харківщині, навіть трофейними, реактивними ракетами «Град».
Перед самим стартом «Вампіра», аби місія вийшла максимально результативною, своїх старань вже у темряві докладає «Іва». Щоночі саме він споряджає борти. Він воював під самим Донецьком, у піхоті. І там було, зізнається «Іва», дуже непросто. Звідти — пішов. У квітні — повернувся на війну. Цього разу, до «Хартії».
“Я був на Донецькому напрямку. Пішов в СЗЧ. На Красногорівці мене зробили — одноразовим сапером, так як казали: ви будете одноразові сапьори! Повернувся в “Хартію”, тут краще ставлення до людей”, - каже він.
Серед усього розмаїття боєкомплекту в «Іви» є власні фаворити.
Московити, твердить «Страшило», північніше Харкова нині майже не проводять масованих штурмів. Натомість на відтинку від Стрілечої, через Глибоке, північніше Липців і аж до річки Муром між українським Зеленим та російським селищем Середа, рашисти щодоби намагаються вогнем, промацувати українську лінію оборони. І то більше скидається на спроби — втримати загарбані ще минулої весни — 80 квадратних кілометрів української землі.
Аби озброєні московити не ходили Україною у північному прикордонні, «Страшило» щоночі, по багато разів здіймає у небо свого «Вампіра». І летить у бік схованок російських окупантів.
У цьому відділенні важких бомберів «Хартії» більшість екіпажів — колишні піхотинці. І пілоти, й техніки, й сапери, зі свого досвіду знають, що таке щільні ворожі обстріли й інтенсивний контактний бій.
Тож і свою роботу, кожен виліт екіпажі «хартійців» виконують, тримаючи у пам’яті наріжну місію. Все, що вони застосовують, повинно вбивати ворога.
