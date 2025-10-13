Наступ РФ на Харківщині: військові розповіли, що відбувається на цій ділянці фронту

Війна в Україні / © Getty Images

«Вампіри» бомбардують ворожі позиції, мінують ймовірні шляхи руху окупантів на Харківщині, підпрацьовують повітряною поштою, доправляючи побратимам на нуль їжу, воду, боєприпаси. Та найперше їхнє завдання: не підпускати росіян до передових позицій української піхоти.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

QR-код — це збір на засоби РЕБ для піхотинців 13-ої бригади Нацгвардії України. Він потрібен нашим захисникам, так само, як повітря.

QR-код — це збір на засоби РЕБ для піхотинців 13-ої бригади Нацгвардії України / © ТСН

У його господарстві, зізнається «Начальник», командир відділення важких бомберів «Хартії», 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії України, є спеціальні пропозиції для найвибагливіших непроханих клієнтів.

Бомбардували «Хартійці» зі своїх «Вампірів» схованки московитських окупантів у північному прикордонні, на Харківщині, навіть трофейними, реактивними ракетами «Град».

Перед самим стартом «Вампіра», аби місія вийшла максимально результативною, своїх старань вже у темряві докладає «Іва». Щоночі саме він споряджає борти. Він воював під самим Донецьком, у піхоті. І там було, зізнається «Іва», дуже непросто. Звідти — пішов. У квітні — повернувся на війну. Цього разу, до «Хартії».

“Я був на Донецькому напрямку. Пішов в СЗЧ. На Красногорівці мене зробили — одноразовим сапером, так як казали: ви будете одноразові сапьори! Повернувся в “Хартію”, тут краще ставлення до людей”, - каже він.

Серед усього розмаїття боєкомплекту в «Іви» є власні фаворити.

Московити, твердить «Страшило», північніше Харкова нині майже не проводять масованих штурмів. Натомість на відтинку від Стрілечої, через Глибоке, північніше Липців і аж до річки Муром між українським Зеленим та російським селищем Середа, рашисти щодоби намагаються вогнем, промацувати українську лінію оборони. І то більше скидається на спроби — втримати загарбані ще минулої весни — 80 квадратних кілометрів української землі.

Аби озброєні московити не ходили Україною у північному прикордонні, «Страшило» щоночі, по багато разів здіймає у небо свого «Вампіра». І летить у бік схованок російських окупантів.

У цьому відділенні важких бомберів «Хартії» більшість екіпажів — колишні піхотинці. І пілоти, й техніки, й сапери, зі свого досвіду знають, що таке щільні ворожі обстріли й інтенсивний контактний бій.

Тож і свою роботу, кожен виліт екіпажі «хартійців» виконують, тримаючи у пам’яті наріжну місію. Все, що вони застосовують, повинно вбивати ворога.

