Наступ РФ на Покровськ: чи є загроза Дніпру і навіщо треба "додаткові очі" Ставки

Ситуація на Покровському напрямку залишається більш ніж складною. Ворог продовжує просуватися на цій ділянці фронту, а західні ЗМІ пишуть про можливу втрату Покровська нашими військами. Також дехто з експертів висловлює думки щодо загрози Дніпру.

Потрібно зупинити просування противника

Що відбувається біля Покровська і чи є шанси його втримати – ТСН.ua розпитав військового експерта Ігоря Романенка.

"Покровський напрямок фронту, на жаль, залишається одним з найбільш складних. Він потребує негайної зміни ситуації. Відомо, що суттєвих ресурсів, щоб зупинити противника, у Сухопутних військ на даний момент там немає. Але зарадити у цій ситуації можна масованим ураженням противника. Такі ресурси у нас є, але не у Сухопутних військ, а загалом у Сил оборони України", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Покровський напрямок на фронті / Колаж ТСН.ua

Що має Сирський повідомити президенту?

Експерт пояснює, що Сили оборони України, на час воєнного стану підпорядковані головнокомандувачу – генералу Олександру Сирському, але по суті вони підпорядковуються безпосередньо верховному головнокомандувачу – президенту України.

"На Покровському напрямку нам потрібні ресурси для ураження ворога від Головного управління розвідки, від Служби безпеки України та інших структур. Для цього необхідне відповідне рішення – наказ від президента. Для цього генералу Сирському треба не просто доповісти про важку ситуації на Покровському напрямку верховному головнокомандувачу, а підготувати ґрунтовне звернення з цього приводу і просити терміново надати таку допомогу. Тут потрібно вміти ставити президенту непрості питання зі своїми пропозиціями щодо того, як можна реально покращити ситуацію. Це не означає, що треба зайвий раз турбувати президента, адже йому й так зараз важко. Але ситуація така, що Сухопутним військам потрібна негайна допомога саме на Покровському напрямку", – розповідає Ігор Романенко.

Чому потрібні додаткові "очі та вуха" президента

Експерт нагадує, що складнощі на цьому напрямку почалися після невдалої ротації військ біля Очеретиного, чим скористався ворог – його до цього часу не можуть зупинити наші війська.

"З нашого боку під Очеретиним була допущена помилка тактичного рівня, що дозволила противнику зібрати ресурси і піти у наступ. Тут якраз відповідальність тих командирів бригад, які передавали та приймали позиції. Так, хтось міг бути знекровлений, а хтось – не підготовленим. Але у підсумку неузгодженість дій призвела до обвалу фронту. Саме тому, в момент передачі позицій мав би бути присутній представник структури (командування), куди входять ці бригади, який би приймав рішення щодо зміни і не допустив подібного. По подіям більш високого рівня, таким офіцером міг бути представник Ставки, який би об’єктивно оцінив наявну ситуацію і доповів про це, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій", – зазначає Ігор Романенко.

Мапа боїв на Покровському напрямку (оновлена 22 серпня) / Мапа: Deep State

Експерт додає, що, на жаль, подібне може повторюватися і надалі, поки при Ставці не буде сформовано інститут представників верховного головнокомандувача.

"Саме цей військовий фахівець зможе надавати президенту інформацію про об’єктивну обстановку на конкретній ділянці фронту та щодо причин виникнення кризових ситуацій. Робити їх паралельно з доповідями офіційних осіб, наприклад, керівництва Сухопутних військ. А вже верховний головнокомандувач буде робити відповідні висновки. Це, до речі, стосується усіх видів та родів військ, бо Ставка впливає не тільки на ЗСУ та їх склад, а й на всі силові структури країни під час війни. А вони мають діяти узгоджено між собою", – зауважує Ігор Романенко.

Заради ефективного управління військами

Він додає, що за 2,5 роки війни з цим питанням варто розібратися.

"Щоб здійснювати ефективне управління військами потрібно мати зворотній та об’єктивний зв’язок між Ставкою та фронтом. Інститут представників Ставки верховного головнокомандувача потрібно впроваджувати, бо інакше ті, хто відповідають за виконання певних завдань, увесь час доповідатимуть, що все у них нормально, а воно далеко не так. Тут мають працювати об’єктивні закони організації управління військами, особливо під час ведення бойових дій", – зауважує експерт.

Він додає, що зараз тимчасово можна використовувати для такого зв’язку інспекцію міністра оборони України, але в подальшому це має відбуватися на рівні представників Ставки верховного головнокомандувача.

Зміни ситуації на Покровському напрямку першими помічають бойові медики

"Дещо подібне вже було зроблено на рівні ГУР. Формально воно підпорядковується Міноборони, а по суті все замикається у першу чергу на президентові. Як і інші наші розвідки, які підпорядковані ГУР. Всі вони повинні замикатися безпосередньо на верховному головнокомандувачу, якщо він хоче знати об’єктивну інформацію. Бо за вимогою розвідки будь-яка подія вважається здійсненою, якщо три джерела її підтверджують. Саме тому потрібно формувати штат представників Савки верховного головнокомандувача, які напряму будуть інформувати президента про реальну ситуацію на фронті", – зазначає генерал-лейтенант у відставці.

Чому важливо зупинити просування ворога

Щодо ситуації на Покровському напрямку, то експерт підкреслює, що вона дуже важка.

"Зараз найголовніша ціль на цій ділянці фронту – зупинити просування ворога. Це найперше завдання стратегічно-оборонної операції Сил оборони України, але цього не відбувається, бо немає відповідних засобів і ситуація суттєво на нашу користь не змінюється. Ворог там має достатньо сил, щоб просуватися вперед. Якщо у них не виходить з лобовими атаками, то вони рухаються по флангах. Росіяни створюють міні-оточення і нашим воїнам доводиться відступати", – розповідає військовий експерт.

Міні-оточення на Покровському напрямку

Нове міні-оточення та втрата дороги

На Покровському напрямку ворог вже захопив Желанне, Завітне, Комишівку, Птиче.

Чергове міні-оточення, за словами Ігоря Романенка, спостерігається біля населеного пункту Карлівка, поруч з річкою Вовча.

"Від Карлівки нашим військовим вже потрібно відходити, бо ворогу на півночі вдалося захопити дорогу біля населеного пункту Маринівка. Таким чином росіяни відрізали від сполучення населенні пункти Михайлівку, Мемрик, Калинове та Карлівку. Втрата контролю над автодорогами – це суттєве послаблення стабільності та стійкості оборони. Це дуже небезпечно. Саме тому тут потрібне нанесення стратегічних ударів по скупченню противника, щоб зупинити його просування", – зазначає Ігор Романенко.

Темпи просування противника / Колаж ТСН.ua

Які загрози несе наступ ворога

Деякі експерти зауважують, що взяття Покровська відкриє росіянам шлях для атак на Дніпропетровську область, Дніпро і на Запоріжжя.

"Завдяки нашим діям на Курщині, росіяни частково вже зняли з фронту війська та перекинули їх до Росії. Відомо про перекидання бойових частин з Харківського, Куп’янського, Херсонського та Запорізького напрямків. Але з Покровського та Торезького напрямків частин не знімали. Вони продовжують свій наступ і там послаблень немає. Тому загрози для Запоріжжя від цього наступу я не бачу, його росіяни скоріш за все відклали до кращих часів. Щодо Дніпра, то до нього далеко і, щоб посунути на місто, окупантам доведеться зібрати багато сил. А їх, як відомо, зараз у Путіна немає", – підсумовує Ігор Романенко.

Та додає, що подальше просування противника, за теперішніх умов, можливе на захід, щоб потім повернути на північ на агломерацію Слов’янськ-Краматорськ. Або ж ворог може просунутися на захід, щоб потім піти південніше на Курахове або ще далі за захід, аби зайти у тил нашому угрупованню, яке обороняє Вугледар.

Раніше ТСН.ua розповідав про складну ситуацію на Покровському напрямку: чи є загроза оточень та як допоможе прорив на Курськ.

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