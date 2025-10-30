ТСН у соціальних мережах

Наступ РФ на Покровськ: заблоковані українські війська та засилля дронів — ексклюзив ТСН

Окупанти прориваються до Покровська.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
Росіяни наступають на Покровськ / © ТСН.ua

Російські війська не припиняють спроб прорватися до Покровська на Донеччині, використовують тактику малих груп та прагнуть закріпитися у східній та північній частині міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Про що повідомляє DeepState

За даними DeepState, ворог залучає невеликі підрозділи, по 5-10 осіб, уникаючи відкритих зіткнень і поступово накопичує присутність. Попри це, українські бійці утримують позиції в південній частині Покровська та на інших напрямках.

DeepState зазначає, що місто наразі перебуває переважно у «сірій зоні». Сили оборони активно використовують дрони для протидії, однак погодні умови можуть ускладнити їх застосування і окупанти можуть цим скористатися — прогнозують військові аналітики.

Непроста ситуація у Куп’янську, але Сил оборони збільшують контроль і захищають позиції — про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський.

У ЗСУ підтвердили — в Куп’янську та його околицях тривають важкі бої. Втім, будь-які заяви про «оточення» там українських військ є вигадкою російської пропаганди. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення, третина з них на Покровському напрямку.

Що відбувається у Донецькій області

Російські дрони полюють навіть на цивільні автомобілі на Донеччині. Це в’їзд у Костянтинівку — колись багатотисячне місто, яке тепер просто випалена земля.

На трасі догорає машина, яку таки вполював ворожий безпілотник. І повз неї проноситься ще одна. Армійці квапляться на позиції. І щойно в’їжджають у місто, як в них летить черговий дрон.

Трохи далі від фронтових міст дороги завішені довжелезними коридорами з сіток. Так тепер виглядають майже всі автошляхи Донеччини. Щодня ці тунелі стають ще довшими.

Окупанти подекуди в 10 разів наростили кількість дронів. Атакують автівки, що рухаються. Вишукують позиції нашої техніки. Влаштовують засідки просто на дорогах — навіть проти піхоти. Змушують людей іти геть зі своїх домівок. І перебивають логістику нашим військам, обрізаючи всі шляхи між окопами на передовій і тилом.

У лісосмузі, в хащі дерев воїни-десантники ховають американський БТР. Ця машина неодноразово везла піхоту на штурм. І завжди вдало. Вона може вмістити аж шість солдатів і безпечно доставити їх до точки вигрузки.

Але ця машина вже місяць, як просто ховається в хащах. Бо з такою навалою російських дронів, яка нині є на Добропільсько-Покровському напрямку, її використання хіба на один раз.

Якщо під Добропіллям наші Сили оборони мають успіхи і навіть звільнили село Сухецьке. То на Покровськ окупанти підтягнули значне підсилення і російську піхоту вже фіксують в глибині житлових кварталів, на південному заході і в районі залізниці. На стелі Покровськ наші дрони зафіксували триколор. Врешті й збили його. Але це значить, що дорога на Мирноград вже під ризиком блокування. А там ціла агломерація Сил оборони.

Дедалі складніше триматись в окопах нашій піхоті в районі села Лисівка. Схожа ситуація і села Новоекономічне, що під Мирноградом. Постачання їжі і боєприпасів для наших солдатів, навіть дронами вже на межі фантастики — кажуть у Силах оборони. І шукають шляхи, як розблокувати своїх.

