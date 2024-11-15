Наступ РФ на Запоріжжя: експерт розповів про плани Путіна і до чого тут ракетний терор 

Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Про це все частіше повідомляють західні ЗМІ і подібна інформація шириться Мережею, посилюючи панічні настрої, як у самому місті, так і в цілому по країні.

Наскільки є можливим наступ росіян на Запоріжжя і чи вистачить у ворога сил для цього, ТСН.ua поцікавився у військового експерта Ігоря Романенка.

Генерал-лейтенант зазначає, що ситуація щодо Запоріжжя останнім часом суттєво не змінилася, а чутки щодо можливого наступу ворога дещо перебільшені.

"Я поки не бачу, щоб ворог концентрував там щось значне по ресурсах. Звісно, тривають бойові дії на Времівському та Оріхівському напрямках, складна ситуація на інших ділянках фронту. Все це так, але росіянам поки не до Запоріжжя, бо зараз для них більш актуальними цілями є Курахове та Покровськ. Зрозуміло, що у Путіна є ресурси для наступу на окремих ділянках, але ресурсу, щоб наступати на усіх фронтах одночасно – він немає", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Курахове та Покровськ - цілі для Путіна / Колаж ТСН.ua

Військовий експерт додає, що наміри щодо наступу на Запоріжжя у ворога безперечно є. Більше того, росіяни до цього готуються, що помітно по регулярних обстрілах міста.

"Наступ вони готують і план щодо Запоріжжя у росіян є, але достатніх сил, щоб розпочати масований наступ, я поки не бачу. Звісно, що Путін та його генерали хочуть захопити бодай один обласний центр, бо за весь час війни в Україні, їм вдалося окупувати лише один обласний центр – Херсон, але і той вони втратили", – зауважує Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант додає, російському диктатору передусім хотілося б захопити Херсон та Запоріжжя, бо він вже встиг "приєднати" їх в оновленій конституції до території РФ.

За словами Ігоря Романенка, Путін також виношує плани щодо захоплення Сум, Харкова та Дніпра. Диктатор буде цього прагнути за будь-яку ціну, щоб продемонструвати власну силу усьому світу та, передусім, своєму глибинному народу.

"Зараз у найближчих планах ворога – Запоріжжя та Херсон. Але взяти Херсон це надто складне завдання – для цього треба форсувати Дніпро. До речі, росіяни ведуть там активну розвідку. А от по Запоріжжю вже третій тиждень регулярно б’ють КАБами та усім наявним озброєнням. Це і є підготовка до наступу – терор та психологічний тиск на місцеве населення. Але щоб організувати наземний наступ на Запоріжжя, у Путіна поки недостатньо сил", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що загроза масованого ракетного удару для Києва залишається: експерт пояснив наміри Путіна.

Запоріжжя і Кривий Ріг оплакують вбиті сім'ї | ТСН новини 19:30 12 листопада

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