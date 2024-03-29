Наступ РФ, спроможності ЗСУ та умова перемоги: головні тези з інтерв'ю головнокомандувача Сирського

Серед найгарячіших тем – складна ситуація на фронті, необхідність оновлення Генштабу та чи потрібно мобілізувати пів мільйона людей до ЗСУ.

Для головкома ЗСУ головне – зберегти людей. "Залізо" можна відновити, а людей, що загинули, уже не повернеш. Є ще один пріоритет – це єдність суспільства, відсутність політичного розбрату. Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу. Якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, – це шлях навіть не до поразки, а до загибелі.

Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Олександр Сирський зробив чимало заяв. ТСН.ua зібрав найважливіші тези з інтерв'ю головкома.

Про наступ РФ на широкому фронті

Ситуація на фронті складна, але ЗСУ не тільки стоять в обороні, а щодня на різних напрямках просуваються вперед. Мета – не допустити втрати території, максимально виснажити ворога, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій.

Кількість повернутих позицій перевищує кількість втрачених. Російським військам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, а їхні територіальні здобутки мають тактичне значення.

"Поточна обстановка на певних напрямках залишається напруженою. Російські окупанти продовжують нарощувати зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Вони традиційно не зважають на втрати і продовжують застосовувати тактику масованих штурмів. На певних напрямках щодоби підрозділи Сил оборони України відбивають по кілька десятків атак", – розповів Сирський.

Окупанти значно наростили активність авіації, застосовують КАБи, ведуть щільний артилерійський та мінометний вогонь.

"Противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається будь-якою ціною вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити нас на лівому березі Дніпра у Запорізькій області", – повідомив генерал-полковник.

Головком вказав, що на певних ділянках фронту Силам оборони України вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії. Це одразу позначилося на ситуації в цілому. Українські артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень ворога навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Загарбники щодобово зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Спроможності та мета ЗСУ

Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони.

"Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій", – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Головком додав, що завдяки роботі підрозділів ППО вдалося знизити активність ворога у повітрі, і це є дуже суттєвим. Лише протягом 10 днів у лютому було збито 13 російських літаків, зокрема одразу два стратегічно важливі літаки спостереження та управління А50.

Про проблеми на фронті через нестачу західної допомоги

Наші захисники виконують завдання на всій величезній лінії фронту фактично за нестачі озброєння та боєприпасів.

Як визнав генерал-полковник, "ми не змогли досягнути більшого успіху під час Харківського наступу, тому що нам не вистачило ресурсів". Відсутність ресурсів та необхідної кількості боєприпасів дозволила росіянам глибоко закопатися в землю на півдні України, у Запорізькій області, і штурм цих позицій, без ефективної підтримки з повітря, вартував нам людських втрат та втрат техніки. Останній випадок – Авдіївка. ЗСУ, безперечно, зберегли б ці позиції за наявності достатньої кількості насамперед засобів ППО та артилерійських снарядів.

"Це – не претензія, а констатація факту. Я вірю, що наші союзники вже усвідомили, з ким мають справу в Росії, і дуже хотіли б бачити наш успіх у боротьбі з ворогом. Нам не вистачає зброї, все інше ми спроможні зробити самі Ми вдячні нашим партнерам за кожен снаряд, за кожну тонну пального. Але для ефективного планування операцій нам потрібна передбачуваність такого постачання", – каже Сирський.

Тепер Сили оборони виконують завдання на всій величезній лінії фронту, додає він, фактично за нестачі озброєння та боєприпасів. У цих умовах перехід до стратегічної оборони є логічним рішенням. "Але настільки ж логічним є і зворотне: якщо Захід, як заявляє, поставить Україні все, що потребують її Збройні сили, це дасть змогу відкинути ворога, скільки б людей не мобілізовувала Росія, і нарешті завершити цю війну військовою перемогою над противником", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Чому ЗСУ залишили Авдіївку

В Авдіївці росіяни мали перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів, тому українським бійцям довелося відійти з міста.

"Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед. Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки. На жаль, під час цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна", - сказав головком.

Сирський також зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами: "Лише у період від 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів".

Наступ на Харків стане фатальним для росіян

Окупанти заявляють про свої наміри захопити Харків. За оцінюваннями низки західних ЗМІ, над Харковом знову нависає загроза російського наступу.

Головком ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що у загарбників немає шансів захопити Харків.

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", – сказав він.

Чи потрібно мобілізувати пів мільйона людей до ЗСУ

Після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил цифра у 500 тисяч була суттєво зменшена.

"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування, зазначив генерал.

"Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало. Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", – резюмував Сирський.

Про відставку Залужного

У військових є один обов'язок: вони не обговорюють наказів, а виконують їх. Тож якщо у президента країни, Верховного головнокомандувача, були причини для заміни Валерія Залужного, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини є вагомими.

"Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді", – наголосив Сирський.

Про необхідність оновлення Генштабу

Олександр Сирський анонсував оновлення складу Генерального штабу та інших органів військового управління. Він наголосив, що українські військові штаби повинні знати всі, без винятку, потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. У цьому на перший план виходить кваліфікація офіцерів, що належать до органів військового управління.

"Можу підтвердити, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни", – заявив головком ЗСУ.

Про найцінніше, що мають Збройні сили

Ситуація на полі бою залежить не лише від головнокомандувача. Сучасна війна вимагає рішучості та ініціативи на місцях, саме там, де точаться бойові дії. Успіх бойових операцій залежить від офіцера, сержанта, солдата, які перебувають в окопах та на опорних пунктах, – саме вони на своїх плечах несуть це величезне бойове навантаження.

"Ми можемо визначати стратегію і проводити координацію дій, оперативно відповідати на зміни обстановки та на потреби фронту. Водночас в основі філософії застосування військ – принаймні це моя позиція – має бути покладена головна формула. Найцінніше, що мають наші Збройні сили, – це люди. Наше завдання – берегти їхні життя та водночас завдавати максимальних втрат ворогові", – наголосив Сирський.

За словами головнокомандувача, реалізація цього принципу вимагає дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням військових частин і підрозділів. Люди в нас – герої, але їхні сили – не безмежні, вони також потребують відновлення й відпочинку.

Тому на сьогодні вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає нам змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення наших військовослужбовців.

Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла.

Про основний складник перемоги

Головне для нас – зберегти людей. "Залізо" можна відновити, а людей, що загинули, уже не повернеш, зазначив Сирський.

"Є ще один пріоритет – це єдність суспільства, відсутність політичного розбрату. Ми маємо пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії. Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу. Якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, – це шлях навіть не до поразки, а до загибелі, – наголосив він. – Хочу, щоб це розумів кожен українець: Росія відмовляє всім нам у праві на життя. Саме тому поразка і загибель є тотожними. Тепер знову настав час, щоб країна перетворилася на міцний, єдиний кулак".

Головне завдання України, на переконання Олександра Сирського, – зберегти єдність, це – основний складник нашої перемоги.

Нагадаємо, раніше Сирський повідомив, що в ЗСУ відбувається оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті агресії РФ. Одним зі своїх пріоритетів він назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.