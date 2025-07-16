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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
2 хв

Наступ росіян на Донеччині: військові ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Військові розповіли про ситуацію на фронті та наступ росіян.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

На Соледарському напрямку росіяни посилюють атаки, намагаючись хоч десь протиснутися. І якщо раніше дуелі в полях були між артилерією, то тепер — у повітрі між безпілотниками.

Допомогти бійцям 30 окремої механізованої бригади можна, долучившись до збору на дрони. QR-код — на екрані.

QR-код / © ТСН

QR-код / © ТСН

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Поки гармату готують до стрільби, бійці наводяться по свіжих координатах наших аеророзвідників, які виявили ціль під Соледаром. Ворога багато, він суне з кількох напрямків — і пішки у негоду, і на мотоциклах по сухому. Противника підганяють терміни і загороджувальні загони.

«Сказати, що вони жаліють свій особовий склад, не скажу. У більшості випадків ми бачимо, коли їхні передові групи гинуть, а за ними нахрапом ідуть інші групи — від однієї і більше, якщо в них стоїть задача, вони тягнуть по максимуму», — каже офіцер 30 ОМБР «Піротехнік».

Аби виявити противника і не підпустити близько до наших укріплень, у повітрі чатують наші «пташки». На кону життя піхоти, тому у небі наші екіпажі цілодобово.

Поки на крилі проводять розвідку, шукають цілі по посадках і розбитих селах, інші екіпажі дронарів нищать піхоту скидами чи FPV.

«Дронів бояться більше, ніж снайперів. Противник кидає своїх товаришів і тікає від дрона. Кидають на дорогах і не забирають, вони гниють, обходять довкола прямо натоптані тропи навколо трупа не забирають», — каже військовий «Макс».

На Соледарському напрямі противник постійно проводить ротації особового складу. Атак стає більше і в бій йдуть вже навчені до боротьби з нашими дронами ворожі солдати

«Кількість спроб штурмувати збільшилась по всій лінії відповідальності нашої бригади. Кожного дня і ночі намагаємось виловити їх дуже часто тратимо кілька діб, щоб знайти, куди вони заскочили», — каже «Макс».

Наша гаубиця відпрацьовує за координатами посадку, в якій накопичується ворог. Гармату швидко знову маскують, бо у відповідь летять їхні дрони і снаряди. Дрони нині заважають як нашій, так і ворожій логістиці. Якщо раніше у полях тривали дуелі артилерії, то тепер безпілотників.

Це війна майбутнього, яку бачимо власними очима. І хоча дрони поволі витісняють солдата з полю бою, він наразі незамінний, а значить наші хлопці на фронті потребують постійного поповнення. Як технікою, так і новими людьми.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 16 липня. ОБСТРІЛ ВІННИЦІ І КРИВОГУ РОГУ! СКАНДАЛ із БЛОГЕРКОЮ! Чи БЕЗПЕЧНІ КАВУНИ

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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