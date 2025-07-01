Наступ росіян на Харківщину: в одному із районів триває термінова евакуація

Харківщина / © ТСН

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Через постійні ворожі атаки прифронтових громад люди залишають Куп’янський район та навколишні села Харківщини. Щодня з небезпечних територій виїжджають від десяти до пів сотні людей.

Кореспондентка ТСН Юлія Бойко поїхала до самого Куп’янська разом з волонтерами, які щодня рятують цілі сім’ї з-під обстрілів.

Олександр із Гусинки. Його дружина поїхала першою — після прильоту біля самого двору. А він лишався. Пильнував хату, доглядав собаку. Та після кількох днів майже безперервних атак — вирішив: треба рятуватись. Його пса тепер годуватимуть сусіди. Вони поки евакуюватися не погоджуються.

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Артем із Куп’янська. Міста, яке ворог буквально стирає з лиця землі. Його батьки виїхали давно, у квартирі він залишався сам. Сусідній будинок — розтрощений. Прильоти — щодня. Окрім вибухів в самому місті, тут чутно і звуки з фронту який звідси за кілька кілометрів.

«У Куп’янську зараз небезпечно, дуже гучно. Тому вирішив виїхати до більш безпечнішого міста», — каже він.

Дата публікації 12:12, 01.07.25 Кількість переглядів 16 Нова хвиля евакуацій на Харківщині

Артема вивозять волонтери проєкту STEEL. У них броньований автомобіль, але попри це кожна поїздка — ризик, адже обстріли можуть початися будь-якої миті. Та команда продовжує працювати і рятувати життя. Вони реагують на кожен виклик — із Куп’янська, Борової, сіл біля лінії фронту.

Усі евакуйовані спершу прибувають до транзитного центру. Когось прилаштовують тимчасово, когось — везуть далі.

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«Тут, їм надається, все необхідна допомога, грошова продуктові набори, гігієна, якщо треба, то поселення, і юридичний супровід, психологічна допомога, медична. Якщо потрібно проживання, люди кажуть, ми їх селимо до гуртожитків», — каже керівник по роботі з евакуйованими Сергій Мусієнко.

Через постійні обстріли на Харківщині під евакуацію підпадають майже 350 населених пунктів — здебільшого в Куп’янському, Борівському та Шевченківському районах. Тільки на Куп’янському напрямку досі залишаються понад 6 тисяч людей. У самому Куп’янську — майже півтори тисячі. А з Шевченківської громади мають терміново вивезти майже 200 дітей. Тож волонтери продовжують працювати — евакуації тривають щодня.

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