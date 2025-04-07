Наступ росіян на Покровськ: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію у місті

Військові розповіли про ситуацію в Покровську / © ТСН.ua

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Покровськ під ударами ворожої авіації та артилерії щодня. Росіяни руйнують місто обстрілами, але зайти до житлових забудов досі не можуть. Січеславські десантники, які боронять Покровськ, змусили ворога спинити активні штурми і навіть перехопили ініціативу в боях на околицях.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Покровськ захищається від росіян і вже давно став активною лінією фронту. Тут географія змінюється, вулиці щодня під постійними обстрілами — і ворожою артилерії, і авіації. 25-та Січеславська бригада боронить це місто і робить усе, щоб не пустити до нього росіян.

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«Два потужні вибухи змушують будівлю, де ми опинилися, аж підскочити. Це були російські авіабомби. За кілька хвилин до прильоту по місту ми вже знали, що вони летять на Покровськ», — каже Юлія Кирієнко.

За пів доби вже 4 авіабомби приземлилися на місто, каже командир підрозділу десантників. Але військові, здається, не зважають на ворожу авіацію. У них сьогодні важливіші завдання — знищити якомога більше російської піхоти.

«Девʼяносто процентів противника ховаються в ямах, під фундаментами. Так що не скажеш, що це є укриття з особовим складом», — каже командир підрозділу 25-ї Січеславської бригади «Харків».

Донеччина / © ТСН

Лінія фронту має такий вигляд: стовпи диму від «прильотів» авіації й артилерії та геть стерте те, що колись було селом. Серед цих руйнувань — укриття росіян.

Завдання підрозділу зараз — розбити те, що хоч трохи схоже на схованки ворога. За кілька днів негоди вони встигли накопичитися в норах під будівлями і ще вцілілих будинках. І щоб ця ворожа піхота не пішла штурмувати нашу, їх нещадно палять.

Штурмують росіяни вперто, кажуть десантники. Навіть поранені намагаються дійти до наших окопів.

Але до Покровська їм ще далеко, кажуть десантники. Нещодавно штурмові дії 25-ї бригади в Котлиному та Лисівці добряче наламали росіянам плани обійти місто з флангів. І головне — не допустити вуличних боїв, кажуть воїни. Бо якщо впустиш ворога до міста, вибивати з вуличок і будинків — надскладне завдання.

«У Покровську бої не відмічаються. Всі вони на окраїнах. Покровськ готуємо до оборони. Дуже багато треба сил і засобів, щоб перекрити всі ділянки, всі вулички, якщо до цього дійде», — каже «Харків».

І ось пілот дронуа сповіщає, що влучив. Укриття окупантів горить. Там було щонайменше двоє росіян, кажуть десантники. І вже завтра вони будуть у статистиці Генштабу про знищеного ворога. А це означає, що лінія фронту під Покровськом лишиться вкотре незмінною.

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