ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
2 хв

Наступ росіян на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Військові розповіли, що відбувається у Запорізькій області.

Наступ росіян на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Військові розповіли про ситуацію на фронті / © Getty Images

Піхота 65 механізованої бригади стримує загарбників на Запоріжжі. Без сну, постійно під ворожим вогнем бійці проводять щонайменше 10 діб. Кажуть, виїхати з нуля — ціла операція.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З ротації піхота повертається у цілковитій темряві. На «нулі» хлопці були більше 10 діб. Зізнаються, єдині бажання — душ та відпочинок. Але спершу — дзвінок додому. Вийти з позицій та дійти до точки, де зустріне водій — надскладне завдання через те, що ворог постійно чатує.

Не простіше і на позиціях, де росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони. По нашій піхоті росіяни б’ють мінометом, артою та забороненими фосфорними боєприпасами. Без сну у бойові готовності піхотинці мають бути фактично 24 на 7.

«Хлопці рятуються хто чим: кава, цигарки, хто якимось енергетиками», — каже «Полкан».

Після звіту командиру, піхотинці вирушають відпочити. Старший позиції — «Дракон». Йому лише 23. 5 з них — на війні. Служив в ППО, а тепер — вже майже рік — у піхоті. Згадує як у першому бою затрофеїв російський КА-12.

Ще має трофейний «Мавік», який підбив, коли той підлітав до наших позицій. Хоч і хотів би відпочити, зараз, каже, живе — війною.

«За 5 років в армії, я вже себе в цивільному житті не бачу. Хочу поїхати у відпустку в гори, в Карпати, но немає людей мене замінити», — каже «Дракон».

Лише нещодавно за добу до бійців прилетіло 15 ударних дронів, один з яких вдалося затрофеїти. Втім вороже залізяччя пошкодило їхню техніку.

Аби відновити втрачене — бійці відкрили збір. Адже без рацій і генераторів працювати їм просто неможливо.

/ © ТСН

© ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЇХ від ВОРОГА ВІДДІЛЯЮТЬ МЕТРИ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН з ПІХОТИНЦЯМИ

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie