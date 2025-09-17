Наступ росіян на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Військові розповіли про ситуацію на фронті / © Getty Images

Піхота 65 механізованої бригади стримує загарбників на Запоріжжі. Без сну, постійно під ворожим вогнем бійці проводять щонайменше 10 діб. Кажуть, виїхати з нуля — ціла операція.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З ротації піхота повертається у цілковитій темряві. На «нулі» хлопці були більше 10 діб. Зізнаються, єдині бажання — душ та відпочинок. Але спершу — дзвінок додому. Вийти з позицій та дійти до точки, де зустріне водій — надскладне завдання через те, що ворог постійно чатує.

Не простіше і на позиціях, де росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони. По нашій піхоті росіяни б’ють мінометом, артою та забороненими фосфорними боєприпасами. Без сну у бойові готовності піхотинці мають бути фактично 24 на 7.

«Хлопці рятуються хто чим: кава, цигарки, хто якимось енергетиками», — каже «Полкан».

Після звіту командиру, піхотинці вирушають відпочити. Старший позиції — «Дракон». Йому лише 23. 5 з них — на війні. Служив в ППО, а тепер — вже майже рік — у піхоті. Згадує як у першому бою затрофеїв російський КА-12.

Ще має трофейний «Мавік», який підбив, коли той підлітав до наших позицій. Хоч і хотів би відпочити, зараз, каже, живе — війною.

«За 5 років в армії, я вже себе в цивільному житті не бачу. Хочу поїхати у відпустку в гори, в Карпати, но немає людей мене замінити», — каже «Дракон».

Лише нещодавно за добу до бійців прилетіло 15 ударних дронів, один з яких вдалося затрофеїти. Втім вороже залізяччя пошкодило їхню техніку.

Аби відновити втрачене — бійці відкрили збір. Адже без рацій і генераторів працювати їм просто неможливо.

