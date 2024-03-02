Наступ росіян на Авдіївському напрямку: ворог застосовує все, крім ядерної зброї — комбат штурмовиків

Під час спроб наступу на Авдіївському напрямку російські окупанти застосовують змішану тактику і використовують усю зброю, якою оснащені ворожі підрозділи.

Про це розповів у проєкті військових кореспонденток ТСН Наталії Нагорної та Юлії Кирієнко "Спостережний пост" Юрій Федоренко ("Ахіллес"), командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади.

За його словами, минулого тижня противник пішов на штурм за підтримки броньованої техніки (БМП, БМД, БТР, танки) - колонами, як на Авдіївці.

“Як наслідок - Сили оборони знищили 22 одиниці броньованої техніки противника... Успіху немає, зовсім немає. У нас втрат в Силах оборони не було під час цих штурмових дій противника”, - зазначив комбат.

Також читайте Слабка оборона ЗСУ під Авдіївкою допомагає Росії просуватися вперед – NYT

Після цього, повідомив Федоренко, ворог змінив тактику — затягувався в район накопичення малими групами впритул до позицій ЗСУ і намагався проводити ударно-штурмові дії за підтримки артилерійських засобів.

“Тактика змішана абсолютно. Єдине, що українці мають розуміти і знати – не стільки тактику, яку застосовує ворог, а те, що ворог застосовує все, що в нього перебуває на озброєнні і те, що не перебуває, за винятком ядерної зброї”, - зауважив він.

При цьому, як запевняє військовий, завдяки об'єднаній роботі Сил оборони, українські захисники демонструють достатньо позитивні результати в утриманні позицій, і, за його словами, “фронт об'єктивно не сиплеться".

"Я вважаю, що друга лінія оборони буде завершена в найкоротшій перспективі. І це суттєво (в разі, якщо противник десь буде мати успіх) зупинить ворога”, - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Росіяни знову почали перти! Що твориться під Авдіївкою і чому Часів Яр у небезпеці?"

Нагадаємо, наразі ситуація на фронті у війні з РФ залишається складною, але контрольованою. До окремих бригад на сході були відправлені групи фахівців для передавання досвіду та надання допомоги.

Читайте також: