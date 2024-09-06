Наступ росіян на Донеччині: воїни розповіли про нову тактику окупантів (фото, відео)

Селидове Донецької області вже другий тиждень намагаються атакувати російські окупанти. Загарбники наступають одночасно з кількох боків, проте військові поки їх стримують.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Окупанти скидають на Донеччину все, що у них є — КАБи, артилерію, дрони. Та попри стовпи ядучого диму й шалені ресурси, що їх кидають окупанти на штурми Селидового, власні здобутки московити, м'яко кажучи, перебільшують, запевняють воїни “Карадагу”.

Натомість ворожі штаби кожного дня женуть вперед нові групи російських штурмовиків. Для більшості з яких — то дорога в один кінець.

Гарамата

"Все завалено трупами! Вся ця Михайлівка! От буквально сьогодні прикол: не можуть вони взяти Михайлівку, є протитанковий рів. І вони намагаються ним пройти. Так цей рів уже забитий. Не просто трупами, а вже їхніми останками", — каже “Мажор”, заступник командира артдивізіону 15-ї БрОП НГУ “Карадаг”

Українські військові стримують загарбників гаубицею "Мста".

"Я вчився на цю гармату колись. 20 років назад. В 14-му з нею з такою самою воював. В мене багато досвіду", — каже Юрій, командир гаубиці 2А65 “Мста-Б” 15-ї БрОП НГУ “Карадаг”.

Військові кажуть, що постійно зупиняють просування окупантів, які сунуть до Михайлівки, щоб зайняти підвали. Там вони накопичуються та сунуть на штурм Селидового.

90 відсотків роботи цього артилерійського розрахунку “Карадагу” — до вчора то була робота по місцях концентрації ворожої піхоти та їхніх штурмових групах. Напередодні на напрямки своїх атак чужинці почали підтягувати важку броньовану техніку.

Військовий біля "Мсти"

"За останній тиждень один танк затрофеїли, один підбили. Два БТРи знищили, одну МТЛБ", — каже "Мажор".

Військові кажуть, що зараз росіян немає у Селидовому.

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