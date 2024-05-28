Наступ росіян на Харківщині: яка небезпека чекає і чи зможуть піти на Київ

Що відбувається поруч з Харковом та який план у ворога щодо наступу на місто.

Ситуація на Харківщині продовжує залишатися складною. Путін збирає ще одне угруповання військ біля кордону України – за 90 кілометрів від Харкова. Про те, що ворог готується до наступальних дій нещодавно заявив і президент України Володимир Зеленський.

Що ж відбувається на Харківському напрямку та якими можуть бути сценарії подальшого розвитку подій ТСН.ua розпитав військового експерта Ігора Романенка.

Що не так з лінією оборони

Генерал-лейтенант пояснює що на початку травня росіяни провели не зовсім наступ, а швидше розвідку боєм. Вони завели на територію Харківщини по 4-5 батальйонів з бронетехнікою на кожен з напрямів – Липці та Вовчанськ, а перед тим нанесли ураження українських позицій системами залпового вогню та керованими авіаційними бомбами.

Будівництво фортифікацій / Фото: Associated Press

"Ворог почав просуватися вперед за допомогою невеличких підрозділів чисельністю до 15 чоловік, обходячи наші опорні пункти та заходячи до них з тилу. Це робилося, підкреслюю, добре підготовленими підрозділами. Йдеться про ділянки лінії оборони, яка не до кінця була підготовленою. Хто б, що не говорив, але там мала бути присутня хоча б смуга забезпечення поруч з першою лінією оборони", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

До цього він додає, що можна довго обговорювати причини того як саме облаштована перша лінія оборони, але її потрібно було посилювати.

"Питання в тому, що там мали бути не обов’язково конструкції з бетону. Це міг бути звичайний окоп у повний зріст, або система з окопів. Але їх там не було. Власне тому росіянам вдалося просування вперед. Їхня мета вже очевидна – сформувати буферну зону на Харківщині, яку Путін охрестив "санітарною". На жаль, у ній росіянам вдалося наростити зусилля", - зауважує генерал-лейтенант.

Ситуація на Харківщині продовжує залишатися складною / колаж ТСН.ua

Куди може далі посунути ворог?

Експерт додає, що на поточний час у ворога є два напрямки для подальшого наступу. Перший – Вовчанськ, а другий – Липці.

Від Липців до Харкова – 26 кілометрів, якщо росіянам вдасться просунутися далі, зламавши нашу оборону, то коли до Харкова залишиться 20 кілометрів, ворог зможе з цієї відстані обстрілювати місто з артилерії, як вже раніше було з Херсоном. Саме тому наші військові зараз закріпилися у Липцях та тримають оборону.

"Росіяни намагаються максимально просунутися далі Липців, щоб створити ширшу буферну зону. І отримати змогу з відстані 20 кілометрів постійно атакувати Харків з артилерії. Щодо напрямку на Вовчанськ, то він їм потрібен, щоб вийти на Куп’янськ, бо окупантам це ніяк не вдається. Якщо росіянам вдасться захопити Вовчанськ, то тоді їм стане простіше просуватися у фланг та тил нашого Куп’янського угрупування", - пояснює експерт.

Українські військові / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Скільки ворожих солдат потрібно для наступу

Саме ці факти і вказують на те, що росіяни у подальшому планують наступ. Але чи буде здійснено повноцінний наступ на Харків – велике питання.

"За оцінками західних експертів, на Харківському напрямку ворог зібрав угрупування приблизно до 50 тисяч. З них 35 тисяч знаходяться безпосередньо на території України та ведуть бойові дії. При цьому не варто забувати, що Путін постійно підтягує туди резерви. Окрім того, там задіяно багато бронетехніки, боєприпасів, активно застосовують авіацію та артилерію", - розповідає Ігор Романенко.

У той же час, військовий експерт додає, що поки ворог не реалізував повністю свій план щодо наступу на Харків.

"Зараз складно сказати, що саме реалізує противник. Росіяни заповзято обстрілюють як Харківщину, так і Сумщину. Наскільки мені відомо на Сумському напрямку нам вже вдалося наростити певні сили для оборони, а щоб наступати на Суми, відповідно, противнику потрібно від 100 тисяч живої сили. Щодо Харкова, то нагадаю, що для наступу Росії потрібен резерв від 150 тисяч солдат. Зараз у Путіна поки що немає таких резервів ні для Сум, ні для Харкова", - зазначає експерт.

Захисник України

Путін формує дві армії

Разом з тим Ігор Романенко наголошує, що це "поки" дуже тривожне. Бо вже відомо, що росіяни формують стратегічні резерви – дві армії. А саме – збирають 14 дивізій та 16 бригад.

"Це – суттєва сила. Питання лише як та коли саме вони її сформують. Ще більше питання на якому напрямку фронту її буде задіяно. З іншого боку, Росія вже формувала схожі армії – у кінці першого року війни та торік. Але оскільки тоді ми наступали, то у росіян не вистачило наявних сил, вони відривали від цих армій частини та кидали їх на наш контрнаступ, щоб виправити ситуацію. Зараз ситуація змінилася – ми знаходимося в обороні", - додає генерал-лейтенант.

Харків, Київ чи Суми

Експерт підкреслює, що формування Путіним двох нових армій – це досить тривожні дзвіночки. За рахунок введення у дію цих резервів, цілком можливе формування окремого угрупування на якомусь із напрямків фронту.

"Це може бути не обов’язково Харків чи Суми. Я б і Київ не виключав з цього списку. Хоча достатніх сил у росіян на поточний час для наступу на столицю немає. Для наступу на Київ ворогу треба докласти чимало зусиль. Скоріш за все, у планах ворога, обійти Харків, щоб далі захоплювати лівобережну Україну. Тож, де саме будуть застосовані ці армії, буде вирішено по закінченню їх формування. Гадаю, це питання зараз у динаміці. Ворог намагається зібрати 400 тисяч новобранців –150 тисяч – це строковики і ще 250 завдяки прихованій мобілізації", - каже Ігор Романенко.

Боєць ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Хто швидше згуртує резерви

Експерт зауважує, що ми з минулого року вели лише суперечки скільки нам потрібно мобілізувати – 300 чи 500 тисяч чоловік, чи взагалі потрібна нам мобілізація.

"Нам не потрібно було займатися балачками, щоб зараз не наздоганяти. Бо, як бачимо, ворог, як запланував 300-400 тисяч, так і схоже, що їх назбирає, з усіма невтішними для нас наслідками. Тому зараз вкрай важливо, хто швидше згуртує необхідні резерви та їх розумно застосує. Або ж Росія назбирає необхідні резерви та почне другий етап наступу, про який говорив наш верховний головнокомандувач, або ж нам стане сил, щоб зібрати відповідні резерви та сформувати стратегічну оборону, яка б зруйнувала усі наступальні плани ворога", - розповідає Ігор Романенко.

Скільки є часу на підготовку

Експерт каже, що часу не так вже й багато – до середини червня. Адже наявний резерв ще потрібно навчити, озброїти, провести хоча б мінімальну підготовку.

"Якщо підготовка резерву відбуватиметься у "повний зріст", то питання наступу росіян може дещо розтягнутися в часі. Скажімо, до середини або кінця літа. Але Путін може зовсім не керуватися цими правилами та логікою, а ставити виключно політичні завдання – кидати у бій мобілізованих і не навчених бійців. Така практика вже широко застосовувалася російськими генералами", - розповідає експерт.

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Вікно можливостей, яке закривається

Романенко зауважує, що саме тому російський диктатор тисне на світ погрозами застосування ядерної зброї. А також Путін не припиняє ракетні обстріли мирних українських міст та не відкидає плани щодо їх подальшого захоплення.

"Очікувано, що далі буде кампанія з приводу питання легітимності президента Зеленського. Для цього вже привозили "легітимного Януковича" до Мінська. Такі ось підходи у Путіна. Він себе так поводить, бо чітко розуміє, що вікно можливостей, яке Росії надали на півроку США, зволікаючи з допомогою нам у вигляді озброєння та техніки, вже закривається. Причому за допомогою тих же американців та європейців. Тому Путін намагається використати наявний у нього час та прагне зібрати сили, щоб провести другий етап стратегічної наступальної операції", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Росія готує новий наступ: де найближчим часом може вдарити ворог.

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