Наступ росіян у бік Покровська: камера ТСН зафіксувала моторошний вчинок окупанта під час "м'ясного штурму"

Російські солдати все частіше накладають на себе руки просто під час невдалих штурмів. Бо якщо повернутися назад - їх вбʼють своїх ж.

Камера ТСН зафіксувала самогубство росіянина просто в реальному часі. Під Очеретино наші армійці розбили одразу дві групи штурмовиків. Ті шо вижили, самостійно полегшили результат бою нашим воїнам.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Російські окупанти робили спробу наступу біля Очеретино. Їх розбили українські захисники.

Аби ще краще бачити накопичення ворога і не пропустити жодного, пілоти 111 бригади піднімають в небо ще один дрон. Їхнє завдання - навести артилерію. Бо ці російські солдати точно не для відпочинку в ліс прийшли. А от-от зберуться на штурм наших окопів.

"Це те саме село Очеретине, яке росіяни зайняли і зараз у залишках будинків, які вони зруйнували група росіян скупчується. Наші хлопці виявили, як росіяни заходять у будинок і тактика проста - не виловлювати по одному, а дочекатися поки вони зайдуть у приміщення і потім вразити його аби вбити всіх", - зауважує Юлія Кирієнко.

Пілоти підлітають ближче. Зруйноване і спалене Очеретине оповив білий дим. То наслідки влучань нашої артилерії, яка вибиває ворога з його схованок.

Наступ росіян

Пілоти коптера дочекались, коли останній російський солдат зі штурмової групи зайде у лісосмугу під Очеретино. Тепер починається найцікавіше: пілоти коригують артилерію.

"Ви будете спостерігати. як вони з тої посадки будуть розбігатися. Он один біжить, вижив один", - каже військовий.

"Вижив, як мінімум - це складно сказати. Тому що він може бути контужений або вражений і через 15 хв просто стече кровʼю. Той єдиний солдат падає десь під кущем назавжди. Тут, перед екранами зі стрімами наших пілотів, які працюють на кожному клаптику фронту навколо Очеретино добре видно, що таке мʼясні штурми ворога", - йдеться у сюжеті ТСН.

Наша артилерія щойно знищила 12 окупантів. А з іншого боку лісосмуги в цей же час лізе іще. Щоб росіяни не дійшли до нашої піхоти на передньому краї працюють одразу кілька підрозділів сил оборони: пілоти-розвідки, які показують напрями руху ворога і дають координати артилерії та протитанкістам, які нищать росіян на їхній техніці. А ще прикривають з неба наші ударні дрони. Один націлився на ворожого солдата, якій засів в норі. Борт бере розгон аби його знищити. І тут стається неочікуване - окупант сам застрелився.

Цей російський солдат точно зрозумів, що назад вороття йому немає. і полегшив нашим воїнам задачу самогубством. Але здається, у кожній ямі, лісомузі чи напівзруйнованому будинку російських солдатів просто як бліх.

"У них зараз активні дії почалися. Бачу, що вони заводять нові резерви і нові сили, якими пробують протиснути наші укріпрайони і закріпитись в місцях, де знаходяться наші військовослужбовці", - каже "Орел", командир роти ударних безпілотних комплексів 111 бригади.

Воїни кажуть, у росіян попри поповнення все ж відчувається нестача людей в підрозділах. Ось армійці фіксують, як люди вдягнені в чорне, облаштовують ймовірно нову позицію в Очеретино. Це можуть бути мирні, яких росіяни змушують працювати на лінії фронту. Або перевдягнені окупанти.

Щоби наші пілоти могли бачити ворога ще краще, їм треба дрони. За цим номером карти і кʼюар кодом ви можете задонатити підрозділу пілотів. Бо на цій ділянці фронту під Очеретино завдяки хороші розвідці з неба щодня гине десятки окупантів. Наші армійці тут стерли не один батальйон російських військ. Але ті вперто продовжують штурми аби просунутись у напрямку Покровська.

За цим кодом можна задонатити військовим

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН за 3 червня 2024 року | Новини України

Читайте також: