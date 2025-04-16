Наступ Росії на Дніпропетровщину: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Росіяни намагаються прорватись на Дніпропетровщину / © ТСН.ua

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Росіяни хочуть дійти до адмінмежі Дніпропетровщини. Окупанти вперше за кілька місяців пішли колоною техніки, аби прорвати наш фронт у районі Великої Новосілки. Їм вдалося просунутись на одне село. Але свій план наступу, який мали реалізувати ще в березні, провалили. Підсилила цю ділянку фронту 72-га бригада імені Чорних Запорожців. Відтак просування ворога вдалося зупинити, але його штурмові групи без упину сунуть на наші позиції.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

«Чорним запорожцям» треба наша з вами підтримка. В сюжеті буде QR-код, за яким можна задонатити на дрони для підрозділу.

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Збір на дрони / © ТСН

Фруктові сади Донеччини стали полем бою на цій ділянці фронту.

«Вони накопичуються, накопичуються. А потім роблять ривок. Накопичуються, а потім з кількох напрямків намагаються прорватись», — каже військовий «Промінь».

Росіяни йдуть вперто, кажуть армійці. Навіть пораненими намагаються просуватись. Таке враження, що для них немає дороги назад, кажуть наші бійці. Оператор пілотів показує тому доказ. Вночі, коли відбивали такий самий штурм, один з поранених окупантів навіть не спробував викликати евакуацію. Вибрав інший шлях.

«Видно, як він лежить. Перевертає автомата зараз і перед цим на нього скинули 3 скиди. Його дістало і він рішив застрелитися. Мабуть, така смерть легша, ніж від скидів. Мабуть не так боляче від цього. А їх ніхто не рятує. Вони трьохсотих свої всі кидають. Не забирають жодного», — каже військовий «Шустрий».

По цій же лісосмузі на ранок йде нова партія штурмовиків. Їх постійно тримають у полі зору нашу дрони-розвідники. Їх має бути ще більше у підрозділі. За цим QR-кодом можете задонатити на збір для бійців.

Збір на дрони / © ТСН

А поки пілоти споряджають ударні FPV. Ворог ще у кількох кілометрах від наших окопів, тож є час заманити росіян у так звану кіл-зону. І ось результат чергового влучання в російського солдата. Поплічники цього росіянина десь поряд. Але навіть не намагаються йому допомогти. Так і лишають посеред дерев, і просто ідуть далі. Це і називається «м’ясний штурм» окупантів, кажуть наші військові. Якщо одна штурмова група не доходить до наших окопів, одразу шлють нову. І так без упину. Бо тривалість життя у такому штурмі одного росіянина — це лічені години.

Їхнє завдання — вийти на межі Дніпропетровщини. І хоч тут до кордону областей лишилось кілька кілометрів і їх ніяк не можуть здолати росіяни.

«За нашими даними, у них була задача ще наприкінці березня вийти на кордони до Дніпропетровської області. На одній із посадок ми нарахувало 100 тіл росіян двохсотими. Але по цій посадці противник продовжує рухатись», — каже командир батальйону Безпілотних систем «Студент».

Ось іще один приліт по ворожим солдатам. Група росіян майже розбита. Їм не дали дійти до нашої піхоти бійці 72 бригади імені Чорних Запорожців. Цією бригадою підсилили напрям не так давно.

«На сьогодні це вже третій противник. Який стоїть навпроти нас. Наш бат наніс понад 400 особового складу. Понад 10 одиниць танків, плюс броньовану. Вперше за крайній місяці було застосовано противником більше 10 одиниць танків, броньованої техніки, що на даному напрямку не спостерігалось декілька місяців», — каже «Студент».

Дата публікації 08:02, 16.04.25 Кількість переглядів 5 Росіяни сунуть на Дніпропетровщину?! Ексклюзивний репортаж ТСН з фронту!

Але в селі, що за спиною цих росіян наші коптери фіксують нових окупантів. Туди дрони не дістануть. Але дістане артилерія. Лишається кілька хвилин до команди «постріл». Але її наші бійці скасовують. Пілот дрона бачить на вулиці двох жінок, які йдуть між руїн.

Аби не зачепити місцевих наші не стріляють. Їм нічого не лишається, лише чекати, коли чергова партія штурмовиків знову вийде в наш бік.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 8:00 16 квітня. Гучна ніч в Одесі! Гарячий фронт!