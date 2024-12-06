Наступ Росії на Донеччині: військові розказали про тактику окупантів

Обабіч водогону Сіверський Донець-Донбас, північно-східніше Торецька, російські окупанти засипають смугу оборони українців сотнями важких снарядів. Після цього росіяни кидають на штурм української лінії оборони піхоту.

Оборону там вже багато місяців поспіль тримають воїни 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Південніше Часового Яру й автодороги Н32, що веде з Бахмута на Костянтинівку, і аж до північно-східних околиць Торецька - саме там проходить лінія фронту по руслі рукотворного водогону Сіверський Донець-Донбас.

Російські реактивні ракети, танкові й артилерійські снаряди та міни тут вибухають майже без упину, мало не по колу.

Ворожі FPV дрони тут - це щоденне явище. Тут дуже часто доводиться хлопцям мати справу з дронами на оптоволокні. Вплив ворожих дронів та артилерійського вогню, твердить прес-офіцер бригади імені Лицарів Зимового походу, сильно залежить від відстані та того, куди цілять московити.

Росіяни продовжують наступ на Донеччині

"Якщо беремо піхоту, то це - 80 відсотків дронів і 20 артилерії. Якщо беремо підрозділи позаду, то це 80 артилерія і 20 дронів", - каже Євген Алхімов, прес-офіцер 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу.

Також на цьому напрямку постійно суне російська піхота.

"Якщо штурмові групи не з місцевих, а заїжджі, там артпідготовка досить добра! Вони і дими кидають і міни, там кидають! Роблять все! Но, ми вже розуміємо, що щось буде і вже, в принципі, зустрічати готові", - каже Євген Алхімов, прес-офіцер 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу.

Обстріли Донеччини

Вони намагаються, зізнаються мінометники 28, працювати на випередження, аби розрізнені групи московитів, не згуртувались у більшу штурмову зграю і не наблизились впритул до їх побратимів-піхотинців.

"На нашому напрямку війна малих піхотних груп. П’ять-вісім осіб - не більше. Тому що рельєф їм не дозволяє важку техніку застосовувати. Вона одразу знищується", - зазначає Євген Алхімов, прес-офіцер 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу.

“Санич”, командир мінометного розрахунку 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу, каже, що вони найчастіше працюють вночі.

Мінометники на позиції майже беззмінно, бо роботи останні півтора місяці північно-східніше Торецька дуже багато.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО СПЕЦЕФІР ТСН 1+1 НОВИНИ ЗА ВЕЧІР 6 ГРУДНЯ - П'ЯТНИЦЯ

Читайте також: