Наступ Росії на Донеччині: військові відверто розповіли, що відбувається у Торецьку

У Торецьку на Донеччині тривають щоденні міські бої. Ворожа артилерія й кориговані авіаційні бомби перетворюють міську забудову на суцільну руїну. І у тім пеклі дотепер залишаються цивільні жителі, зокрема навіть діти. І саме це, визнають воїни об'єднаної штурмової бригади “Лють” Національної поліції України - дуже ускладнює роботу нашим захисникам.

Втім, завдяки влучним артилерійським пострілам та стійкості піхоти, просування ворога в Торецьку таки вдалося дещо уповільнити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентв ТСН Олександра Моторного.

"Ворог весь день запускає свої безпілотники і намагається змалювати територію нашу", - каже воїн "Конг".

Минула ніч, розповідають воїни полку “Дніпро 1”, після безупинної ворожої повітряної розвідки, видалась, геть непростою - окупанти обстрілювали українців весь час.

Московитські дрони дуже часто атакують самі. Але й, водночас, наводять ворожу артилерію та скеровують дальні удари російських літаків-КАБоносців по Торецьку та всій прилеглій до міста території.

Український військовий

І все це під супровід шаленої кількості артилерійського вогню та відлуння ближніх стрілецьких боїв.

"Артилерія їхня працює й працюють літаки, скидають КАБи", - каже Ярослав, навідник гаубиці полку "Дніпро 1".

Війна зараз триває безпосередньо, на вулицях Торецька. Поміж руїн тамтешньої міської забудови.

Торецьк

"Багато багатоповерхівок, в яких ховається ворог. То єсть, він все одно - просочується, займають якісь там позиції. Вони намагаються накопичитись. Тільки ми отримуєм таку інформацію, ми по ним працюєм", - каже "Конг".

"Я допомагав людям у місті, в своєму місті. Виїжджали на всі прильоти. Працював у патрульній поліції міста Дніпро. Свідомо йшов - думав, що це будуть штурми. Це буде піхота. Але, так склалося, що “Дніпро 1”, - каже “Джин”, замковий артилерійського розрахунку полку "Дніпро-1", ОШБ "Лють" Нацполіції України.

Військові кажуть, що зараз працюють по ворожій піхоті. Проте працюють військові і по складах з боєкомплектом, і по техніці окупантів.

У Торецьку та прилеглих шахтарських селищах ще й досі залишаються цивільні.

"Цивільних багато ще! Діти, я так розумію, тому що чути - ну, сміх, коли діти гуляють на вулиці", - каже Ярослав.

Торецьк

Водночас, просування ворога у Торецьку, впродовж останнього тижня українським захисникам вдалося серйозно уповільнити. Лінія бойового зіткнення наразі проходить в районі руїн першої міської загальноосвітньої школи, обабіч вулиці Центральної.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гармата ДО БОЮ! Бої просто НА ВУЛИЦЯХ Торецька | Як НАСПРАВДІ ЛЮТЬ гатить ворога

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