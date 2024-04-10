Наступ Росії на Донеччині: якою є тактика окупантів та де просунулись загарбники (фото, відео)

Ворожі атаки біля Бахмута не припиняються. Це зараз один із найважчих відтинків на фронті. Тут бої спалахують на підступах до цивільної забудови Часового Яру, на східному березі каналу Сіверський Донець - Донбас.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Якою є тактика окупантів на Авдіївському напрямку

Спалені більше десятка російських танків та 8 БМП за один штурм. Бій, який вже увійшов в історію російсько-української війни.

25 повітряно-десантна Січеславська бригада не дала окупантам просунутися на Авдіївському напрямку біля Тоненького. Росіяни накатами штурмували позиції наших оборонців, які лише встигали переспоряджати боєприпаси, відряджаючи його у бік окупантів.

Задум росіян на цій ділянці фронту - атакувати в бік Уманського, аби покращити своє становище на південь в районі Первомайського, щоби повністю його захопити. Підрив дамби російськими силами біля Уманського, по якій проходила основна логістика українських сил в напрямку Нетайлового - то спроби окупантів відтіснити наші Сили оборони звідти. Наскільки цей задум окупантів реалістичний і стане він критичним для українських сил та зважаючи на ситуацію по флангах лінії оборони стане зрозуміло, вочевидь, у найближчі дні.

Донеччина

Атаки окупантів на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українським пілотам ударних дронів вдається порушувати російську логістику постачання боєприпасів. Поблизу Кліщіївки окупанти отримали вибуховий феєрверк з утилізації свого ж боєкомплекту. Аеророзвідка Галицьких десантників 80 бригади оперативно спрацювала по ворожих цілях, чим дала змогу на деякий час перепочити нашим піхотинцям від ворожих обстрілів.

Також вночі росіяни за підтримки важкої техніки сунули на переводові позиції наших військових. Той штурм, для російських командирів, що планували атаку - виявився невдалим, а для ворожої піхоти, став - смертельним.

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр відбив черговий наступ противника в районі Часового Яру. Підрозділ б’є добові рекорди зі знищення московитської бойової тихніки: штурмовики бригади імені Івана Сірка палять по десятку ворожих бронемашин на добу!

Росіяни масовано тиснуть в напрямку Іванівського та просуваються біля Богданівки. Переважаюча кількість снарядів, підтримка авіації і загороджувальні загони, які женуть російську піхоту вперед - за рахунок цього окупанти мають незначні успіхи на Бахмутському відтинку. Дістатися Часового Яру - через Іванівське, тобто трасою 0504, вглибині долини окупантам не вдається. Тоді як на автошляху 00506 дістатися Зеленої вулиці на східних околицях Часового Яру росіяни змогли. Та українські сили контратакували миттєво, відкинувши сили противника далеко за межі містечка на їхні вихідні позиції.

Війна на Донеччині

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни підірвали дамбу! ГОЛОВНІ НОВИНИ з усіх напрямків, які ви могли пропустити!

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