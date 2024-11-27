Наступ Росії на Донеччині: з Покровська евакуювали музей, бібліотеку та музичну школу

Музей, бібліотека та музична школа з Покровська відтепер під одним дахом у Дніпрі. Усі вони були змушені виїхати з Донеччини через небезпеку, рятуючи і колектив, і надбання. Покровський центр культури, освіти та дозвілля нарешті відкрився на центральному проспекті Дніпра.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Свій всесвітньо відомий "Щедрик" Микола Леонтович написав саме в Покровську, певні краєзнавці. Тоді це було селище Гришине.

"Від 1904 по 1908 він працював і нашому місті, жив. Він працював викладачем музики та співів в залізничному училищі. Створив хор із робітників залізниці, з яким він обʼїздив з виступами. Припускається така можливість, що "Щедрик" починався писати саме у Покровську", - каже історик.

Музей у Покровську

Справжню родинну реліквію - сухарницю Леонтовича, як і десятки тисяч експонатів Покровського музею, вивезли ще далі від лінії фронту.

Реліквію вивезли з Покровська

"Саме ця ластівка зображена на сухарниці - вона знаходиться на прапорі та гербі нашого міста", - каже історикиня.

Музична школа у Покровському була найбільшою на Донеччині. Ось так вона виглядає нині - з вибитими шибками та порожніми кабінетами.

"Деякі викладачі навіть у себе приймали дітей. Діти до них ходили. А викладачі - до них ходили. І так працювали до останнього. А вже коли почалась евакуація дітей, тоді вже всі виїхали", - каже Євгеній Григорович, директор музичної школи.

З понад шести сотень учнів лишилося лише триста на дистанційному навчанні. У музичній школі, що розпочала роботу в Дніпрі, нині на уроках поки 15. Змогли вивезти меблі та найцінніші інструменти.

Із сорока трьох викладачів музичної школи на роботу в Дніпрі вийшли четверо. Ті, що оселилися тут. Проте учнів та педагогів більшає, щойно дізнаються про відкриття. Аби зберегти памʼять про рідний Покровськ, тут у музеї зберігають старовинні речі, що лишили вимушені переселенці, а також експонати сучасної війни.

Музична школа

Вони усі сподіваються, що місто вистоїть і вони зможуть повернутися додому. І "Щедрик" знов зазвучить там, де, як вірять, він народився.

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