Наступ Росії на Харківщині 2024: воїни Нацгвардії розповіли про тяжкі бої та постійні обстріли КАБами

Воїни ЗСУ захищають Харківщину під щоденними ударами російської авіації, мало не цілодобовим артилерійським вогнем та атаками безпілотників. Спроба росіян блискавично просунутися на Харків, наголошують наші військові, знову провалилась.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Окупанти 13 добу поспіль розстрілюють північ Харківщини.

"Криють вони дуже сильно мінометами! Розведують всю територію цими дронами. І в основному працює їхня авіація!", - каже “Дюха”, військовослужбовець 13 БрОП НГУ “Хартія”.

У бік лінії зіткнення та по оперативних тилах українського війська, окупанти б’ють великим калібром через кордон. Ворожі міномети, головно стріляють зі щойно захоплених територій північного прикордоння Харківщини.

Війна на Харківщині

"КАБів - дуже багато! На день може більше 20-ти", - каже “Колоб”, головний сержант роти 13 БрОП НГУ “Хартія”.

Воїни ЗСУ кажуть, що по них постійно працює ворожа авіація, а у небі висять розвідувальні дрони. Їх майже не чути й не видно - скеровують московитську артилерію й пілотовані бомбардувальники.

Зі сторони північної ділянки кордону, кажуть воїни “Хартії” 13-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України, московитська піхота щодоби намагається просуватися вперед.

"Вони продовжують тиск! Напрямок це - Лук’янці і Зелене. Техніки ворожої ми не спостерігали. Ми спостерігаємо піхоту противника", - каже “Колоб”, головний сержант роти 13 БрОП НГУ “Хартія”.

І, саме у бік північного кордону тепер націлена зброя українських піхотинців “Хартії”.

Українські воїни тривалий час знищували окупантів у Серебрянському лісництві. Зупиняли просування московитів в районі Очеретиного. Тепер 13-та бригада Нацгвардії стала на захист півночі України.

Бійці "Хартії"

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