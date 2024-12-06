"Кричать: "Х**ли, чого хочете?": військові ЗСУ розповіли, як відбили у росіян важливе село на Харківщині

Цього тижня українська армія наступала в районі Куп’янська. 1 грудня 10-та гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" відбила у ворога позиції в районі селища Новомлинськ. Внаслідок складної операції вдалося послабити загрозу оточення для Куп’янська.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Військові розповіли про бій за Новомлинськ

Захопити Куп’янськ – головне завдання окупантів на Харківщині. Тут щодня падають снаряди і бомби, а "прильотів" дронів уже ніхто не рахує. FPV долітають до центру Куп'янська, тому на вулицях тут висять антидронні сітки.

Антидронні сітки

Місто надійно прикрите річкою Оскіл. Але наприкінці листопада погода і військова удача були на боці ворога. Під прикриттям туману ворожі штурмовики на човнах десантувалися через Оскіл у районі селища Новомлинськ і зайняли українські позиції. Чому окопи виявились порожніми, ще доведеться з’ясувати.

Ворожий плацдарм на північ від Куп’янська означав, що стратегічно важливе місто спробують взяти в кліщі. Тож треба негайно вибити росіян. На порятунок міста висунувся 8-й батальйон бригади "Едельвейс". Українські гірські штурмовики розуміли, що вибивати доведеться впертого й досвідченого ворога.

Річка Оскіл

"Вони готові до бою. Я вам скажу, воїни. Є трохи підготовка в них", – каже "Махмуд", боєць 10-ї ОГШБр "Едельвейс", учасник бою за Новомлинськ.

Гірські штурмовики на бронетехніці підлетіли до окопів, які треба було відбити.

"Кажу, вилазь. Він кричить, хахли, хахли, чого ви хочете?" – згадує боєць "Пальчик".

За кілька хвилин "едельвейси" повністю зачистили укріпрайон. Та це був лише початок. Російська піхота пішла відбивати втрачені позиції. Гірським штурмовикам довелося витримати кілька годин суцільного пекла.

"Той бій тривав 3 години, але почало летіти все, і FPV, і міномети, все", – згадує "Махмуд".

Але військові вистояли і повернули синьо-жовті кольори до Новомлинська. Цього разу окупація тут тривала недовго.

Росіяни хочуть окупувати Куп’янськ

Звільнення Новомлинська не означає, що загроза для Куп’янська зовсім зникла. План узяти місто в кліщі все ще на столі в російських стратегів. На південь від Куп’янська ворог, поклавши шалену кількість солдатів, пробився до села Кругляківка і перерізав логістику українців на лівому березі Оскола.

"З 50 одиниць техніки ворог втратив 48 на полі бою. Але за рахунок масованості певну кількість позицій противникові вдалося зайняти. Після того за короткий період часу, до трьох днів, противник задіяв 20 одиниць техніки з залученням високоманевреної техніки. Черговий накат дав противникові можливість просунутися далі, але з 20 одиниць було знищено 18. Наступний накат – 16 одиниць техніки, з яких 14 наші Сили оборони знищили. Але противникові вдалося заскочити до населеного пункту Кругляківка і залишити там підрозділи своєї піхоти", – каже Юрій Федоренко, командир батальйону "Ахіллес" 92-ї бригади.

Яка ситуація на фронті зараз

"Ми висуваємося ближче до ворога разом з операторами дрона "Вампір". Прикордонники підрозділу "Фенікс" воюють у складі українського угруповання, яке наразі загальмувало російський рух у районі Кругляківки. Але ворог не зупиняється. Поки ми їхали на позицію, нарахували сім ударів КАБами. Завдяки таким дронам вдається призупинити російські штурми в районі Куп'янська", – каже Андрій Цаплієнко.

Кілька розрахунків "Вампірів", працюючи в режимі каруселі, один за одним розносять компактними бомбами цілий укріпрайон противника.

"Ми одним снарядом шістьох людей поклали, шістьох підарів. Тобто ми можемо зупиняти прямо штурми", – каже боєць підрозділу ДПСУ "Фенікс".

Для противника ці військові є пріоритетною ціллю. Щойно почалася бойова робота, по позиції прилетіло. Операторам дронів, ймовірно, доведеться шукати іншу позицію. Але повністю скасувати бойові вильоти для них не варіант. Бо від роботи цих хлопців напряму залежить, чи втримає українська піхота свої рубежі і чи залишаться на берегах Оскола синьо-жовті прапори.

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