Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наступ Росії на Харківщину 2024 року: окупанти біля Вовчанська змінили тактику, що кажуть воїни ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
422
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Наступ Росії на Харківщину 2024 року: окупанти біля Вовчанська змінили тактику, що кажуть воїни ЗСУ

Вовчанськ

Росіяни змінили тактику наступу на Харківщину.

Російські окупанти ймовірно змінюють тактику наступу на Харківщині: замість лобових атак на Вовчанськ, свою піхоту кремлівські командири переорієнтовують для штурмів по флангах: західніше міста - від Стариці до Синельникового та східніше - у бік Вовчанських Хуторів й Тихого. Водночас, форсувати місцеву річку, Вовчу, що, вочевидь дуже потрібно окупантам для розширення наступу, українські воїни, ворогу не дозволяють.

А у середмісті Вовчанську, твердять наші прикордонники, Сили оборони України, навіть проводять локальні контратаки. 

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного. 

Яка ситуація на Харківському напрямку

На Харківщині тривають бойові дії. У самому Вовчанську, можливо, з трохи меншою інтенсивністю, але не припиняються вуличні бої. Винятково - на північному березі місцевої річки. І там українські воїни навіть локально - контратакують. 

"Бригада зараз проводить штурмові дії і потроху відкидує противника. Річку вони не форсують, бо там ще їм йти і йти до неї", - каже "Лінза", військовослужбовець 94 загону ДПСУ.

"Лінза"

Через непоступливість українських воїнів, московитські штаби, скидається, що на ходу коригують, свої наступальні плани.

"З самого початку, він був націлений на Вовчанськ. А зараз вони стараються, тіпа, як - охопити місто. Розширити ділянку фронту. Не получається у них таке", - пояснює “Кудрявий”, військовослужбовець 94 загону ДПСУ. 

Без бойових бронемашин й танків московитська піхота нині атакує, головно на захід та східніше Вовчанська. 

"Вона, щупає, де вона може пройти. Але, це вот за рахунок нашої аеророзвідки, ми це знаходимо, виявляємо" - каже “Арчер”, командир мінометної батареї прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ. 

Український військовий / ©
Український військовий

Окупанти обстрілюють Харківщину

Українські мінометники після того, як дізнаються про атаки окупантів, обстрілюють їх. Натомість за кожним пострілом українського міномету стежать ворожі, повітряні безпілотні розвідники. Вони кружляють у небі над північчю Харківщини цілодобово.

Також літаки, які запускають КАБи, вони навіть не залітають на нашу територію. Військові кажуть - КАБів не стало менше. Вглиб української території російські Су-34 не залітають.  Натомість стартують зі своїх тилових аеродромів у напрямку кордону з Харківщиною, по багато разів на добу. 

"Було видно кілька літаків, що заходили прямо на рубіж. Зазвичай пускають по два. Парами, тобто йдуть. А в той день було і шість одразу. І вісім одразу", - каже Ронін”, командир мінометного розрахунку прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ. 

Той день, що його добре запам’ятав “Ронін”, 10-те травня. Коли московити вдруге перетнули кордон із Харківщиною. У порівнянні з початком ворожої навали, запевняють наші прикордонники, інтенсивність пусків коригованих авіабомб - дещо зменшилась. Щільність ворожого артилерійського вогню - по передньому краю, теж - суттєво впала. Водночас, окупанти почали частіше і глибше обстрілювати тилові райони навколо Вовчанська.

"Розтрощені цивільні будинки, ліс, що цілодобово палає південніше Вовчанська й хмари щільного ядучого диму, зайвий раз доводять: там де московити отримують по зубах - вони руйнують й випалюють - все на своєму шляху!", - наголошує кореспондент ТСН Олександр Моторний. 

Та навіть сотні авіаційних бомб й тисячі артилерійських снарядів, успіху рашиській зграї на Харківщині, принаймні дотепер, не принесли. Натомість, битва на самому північному сході країни триває. 

Снаряди ЗСУ / ©
Снаряди ЗСУ

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація