Наступ Росії на Харківщину 2024 року: окупанти біля Вовчанська змінили тактику, що кажуть воїни ЗСУ

Російські окупанти ймовірно змінюють тактику наступу на Харківщині: замість лобових атак на Вовчанськ, свою піхоту кремлівські командири переорієнтовують для штурмів по флангах: західніше міста - від Стариці до Синельникового та східніше - у бік Вовчанських Хуторів й Тихого. Водночас, форсувати місцеву річку, Вовчу, що, вочевидь дуже потрібно окупантам для розширення наступу, українські воїни, ворогу не дозволяють.

А у середмісті Вовчанську, твердять наші прикордонники, Сили оборони України, навіть проводять локальні контратаки.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Яка ситуація на Харківському напрямку

На Харківщині тривають бойові дії. У самому Вовчанську, можливо, з трохи меншою інтенсивністю, але не припиняються вуличні бої. Винятково - на північному березі місцевої річки. І там українські воїни навіть локально - контратакують.

"Бригада зараз проводить штурмові дії і потроху відкидує противника. Річку вони не форсують, бо там ще їм йти і йти до неї", - каже "Лінза", військовослужбовець 94 загону ДПСУ.

"Лінза"

Через непоступливість українських воїнів, московитські штаби, скидається, що на ходу коригують, свої наступальні плани.

"З самого початку, він був націлений на Вовчанськ. А зараз вони стараються, тіпа, як - охопити місто. Розширити ділянку фронту. Не получається у них таке", - пояснює “Кудрявий”, військовослужбовець 94 загону ДПСУ.

Без бойових бронемашин й танків московитська піхота нині атакує, головно на захід та східніше Вовчанська.

"Вона, щупає, де вона може пройти. Але, це вот за рахунок нашої аеророзвідки, ми це знаходимо, виявляємо" - каже “Арчер”, командир мінометної батареї прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ.

Український військовий

Окупанти обстрілюють Харківщину

Українські мінометники після того, як дізнаються про атаки окупантів, обстрілюють їх. Натомість за кожним пострілом українського міномету стежать ворожі, повітряні безпілотні розвідники. Вони кружляють у небі над північчю Харківщини цілодобово.

Також літаки, які запускають КАБи, вони навіть не залітають на нашу територію. Військові кажуть - КАБів не стало менше. Вглиб української території російські Су-34 не залітають. Натомість стартують зі своїх тилових аеродромів у напрямку кордону з Харківщиною, по багато разів на добу.

"Було видно кілька літаків, що заходили прямо на рубіж. Зазвичай пускають по два. Парами, тобто йдуть. А в той день було і шість одразу. І вісім одразу", - каже Ронін”, командир мінометного розрахунку прикордонної комендатури швидкого реагування “Шквал” ДПСУ.

Той день, що його добре запам’ятав “Ронін”, 10-те травня. Коли московити вдруге перетнули кордон із Харківщиною. У порівнянні з початком ворожої навали, запевняють наші прикордонники, інтенсивність пусків коригованих авіабомб - дещо зменшилась. Щільність ворожого артилерійського вогню - по передньому краю, теж - суттєво впала. Водночас, окупанти почали частіше і глибше обстрілювати тилові райони навколо Вовчанська.

"Розтрощені цивільні будинки, ліс, що цілодобово палає південніше Вовчанська й хмари щільного ядучого диму, зайвий раз доводять: там де московити отримують по зубах - вони руйнують й випалюють - все на своєму шляху!", - наголошує кореспондент ТСН Олександр Моторний.

Та навіть сотні авіаційних бомб й тисячі артилерійських снарядів, успіху рашиській зграї на Харківщині, принаймні дотепер, не принесли. Натомість, битва на самому північному сході країни триває.