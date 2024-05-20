Наступ Росії на Харківщину 2024: ТСН побувала біля Вовчанська та поспілкувалась із воїнами ЗСУ

У Вовчанську ворожа піхота не припиняє спроб закріпитися у центральній частині міста та перетнути місцеву річку Вовча, аби розширити зону контролю на південну частину міста. Натомість, спроби росіян переправитись на протилежний берег вчасно помічають українські військові й прицільним вогнем, змушують ворога відмовлятися від тих намірів.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного

Минулої ночі, екіпаж роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 57-ої мотопіхотної бригади зірвав чергову спробу окупантів потрапити на південний берег Вовчанська. Цим хлопцям, щоб краще бити ворога, зараз необхідні FPV-дрони.

Військовий ЗСУ

Командир відділення ударних безпілотників 57-ої мотопіхотної бригади розповідає ТСН про цілодобову війну. Лінія бойового зіткнення тут тепер сягає, майже три десятки кілометрів: від державного кордону, південно-східніше московитського Мурома, через Старицю, далі південніше Бугруватки перетинає Сіверський Донець, тягнеться північніше Приліпки, Синельникового, проходить нині північною частиною Вовчанська й західніше Тихого, знову завертає на північ, до кордону.

Лінія фронту

"Дуже багато піхоти! Максимальна кількість, це от марширувала колона, просто 70 чоловік! Один за одним отак йшли! Був невдалий штурм. Зайти-зайшли, але не вийшли. По перехватам, там приблизно 50 чоловік залишилось з батальйону", - каже “Деф”, військовослужбовець РУБпАК 57-ої ОМПБр ЗСУ.

Захопити Вовчанськ нахрапом, у московитів не вийшло. Тож вони, майже безперервно розстрілюють його, зі ствольної та реактивної артилерії через кордон. З відстані, засипають і саме місто й українську територію далеко у тил коригованими авіацій ними бомбами. Так під прикриттям хвилі вогню, московитська піхота, вже, понад тиждень цілодобово штурмує український Вовчанськ.

Українські пілоти дронів навколо Вовчанська своїм нічним бомбером, наводять справжній жах на окупантів.

"Це приклад того, що війна нині - геть інша. З піхотою, артилерією, танками, нищити ворога допомагає найвисокотехнологічніша техніка", - зауважує Олександр Моторний.

Нині, їх найперше завдання - не дати окупантам, розширити зону контролю у Вовчанську й навколо міста. Тож, від сутінків і до самого світанку, вони вишукують, поміж міської забудови укриття, схованки та вогневі точки окупантів. І - розбирають рашистів - на молекули, разом зі зброєю та боєприпасами.

"Все залежить від ситуації. Буває, що якесь приміщення там треба: бліндажі. Просто треба розібрати бліндаж, а потім вже проти піхоти", - пояснює “Андрій”, технік-сапер екіпажу нічного бомбера 57 ОМПБр ЗСУ.

Від десятого травня, в районі Вовчанська, лише цей екіпаж нічного бомбера 57-ої мотопіхотної, зробив, понад сотню вильотів, з підтвердженою ліквідацією окупантів! Та для важкого, 9-ти кілограмового термобаричного боєприпасу цієї ночі, була особлива ціль - міст.

Після прицільного бомбардування, під мостом, вочевидь, здетонували ще й міни! Спробу ворожих штурмовиків - перетнути річку й просунутись на південний берег Вовчанська, безпілотчики 57-ої - цієї ночі, розбомбили з повітря.

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Реквізити для збору на дрони

Нагадаємо, вже понад тиждень точаться запеклі бої на Харківщині. За інформацією Генштабу, росіяни розпочали наступ від 10 травня, але поки не досягли жодної зі своїх цілей, адже ворога зустріли мужні хлопці та дівчата з Сил оборони України.

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