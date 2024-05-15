Наступ Росії на Харківщину 2024: як люди змушені покидати свої будинки і тікати під нещадними ударами Росії

У Харківській області триває евакуація із Липецької та Вовчанської громад. Там наразі залишається близько двох сотень людей. За цей час вдалося вивезти понад 7 тисяч людей. У Харкові їм надають житло та все необхідне.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Переселенців з Вовчанська зустрічають у Харкові волонтери та рятувальники. Під руки виводять літніх та хворих. У багатьох - сильний стрес. Люди пережили чергову пекельну ніч після якої багато хто і наважився залишити дім.

Пані Наталя приїхала лише з двома сумками. Та найголовніше - змогла забрати свою собаку.

"Ми боялись даже до колодязя піти води набрати", - каже вона.

Наталія

Жителька Харківщини Валентина розповідає про нещадні обстріли. Вона зазначає, що поліція рятує місцевих під шквальним вогнем російської артилерії. Вона зазначає, що змушені були покинути усе своє майно, щоб врятуватись.

Валентина

На п’ятий день евакуації наважились тікати навіть ті, хто до цього навідріз відмовлявся, кажуть волонтери. Серед них і пані Наталя. У її чоловіка під курткою - кошеня, у жінки - ікона. Їхня вулиця вщент розбита, каже пані Наталя. Дивом вціліла їхня оселя.

У Вовчанську та Липцях не лишилося непошкоджених хат. Росіяни десятками скидають авіабомби на села та містечка. Люди сподівалися, що скоро все скінчиться, але страх окупації таки примусив їхати.

Люди приїздять до евакуаційного пункту в Харкові і тут кожен отримує увагу волонтерів. Спершу - чай та їжа, далі - оформлення документів та отримання гуманітарних пакунків, після чого людей розвозять у гуртожитки або ж до родичів.

Пункт, куди звозять жителів прикордоння

"Грошова допомога надається розміром, якщо не помиляюсь, 9-10 тисяч гривень кожній людині. Люди реєструються в загальній базі даних і потім на їх банківську картку приходить грошова допомога від міжнародних партнерів", - каже голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда.

За п’ять днів із Вовчанської та Липецької громад поліцейські та рятувальники вивезли сім з половиною тисяч людей. Півтисячі з них - діти. Влада та волонтери закликають жителів прикордоння прийняти рішення про евакуацію якомога швидше та звертатися за допомогою у виїзді на гарячі лінії.

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Нагадаємо, на Харківському напрямку в районах Лук’янців та Вовчанська тривають бої, російська окупаційна армія намагається здобути тактичну перевагу.

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