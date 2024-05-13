Наступ Росії на Харківщину: яка ситуація на фронті, чи є паніка у Харкові та як відбувається евакуація

Російська окупаційна армія веде наступ на Харківщині. У Генштабі заявляють, що ситуація на півночі області є складною. Росіянам вдалось захопити кілька населених пунктів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про ситуацію на фронті

За даними експертів DeepState, ворог уже знов окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене. До Липців - цей населений пункт нині є однією з головних цілей росіян на тому напрямку - Сили оборони ворога не підпускають. Однак окупантам, за деякими даними, вдалося захопити крайні вулиці Вовчанська. Далі - наші оборонці пройти їм не дають.

Росіяни задіяли значні сили для ведення наступу на Вовчанськ на Харківщині та не рахуються із втратами. Тільки за останню добу загарбники втратили на цьому напрямку понад 100 окупантів.

Наслідки російських ударів

Яка ситуація у Харкові та громадах, на які окупанти ведуть наступ

"У самому Харкові ситуація досить спокійна. Звісно, люди стурбовані загостренням, але влада запевняє, що приводів для евакуації з обласного центру немає, оскільки немає і наземної загрози для міста. Тож паніка серед харків'ян відсутня, місто живе як завжди, люди працюють, вчаться, перериваючись на тривоги, які останнім часом почастішали і тривають годинами", - пояснює кореспондентка ТСН.

Наслідки ударів по Харківщині

Лише за цю добу під вогнем опинилися 3 десятки сіл та містечок. Росіяни скидають десятки КАБів на Липецьку та Вовчанську громади. Восьмеро людей - поранені. Один з них - 74-річний житель Вовчанська постраждав від російських ДРГ, які змогли зайти на околиці міста. Окупанти відстрелили чоловікові палець. На щастя, він зміг втекти і його евакуювали. Свої домівки у прикордонних населених пунктах лише за останні 3 дні залишили майже 6 тисяч людей.

Усіх вразили кадри евакуації літньої жінки, які облетіли мережу. Дорогою з Вовчанська жінка читала "Заповіт" Шевченка.

Жителька Харківщині під час евакуації читала "Заповіт" Шевченка

Окупанти нещадно нищать громади на Харківщині. Тут зруйновані будинки, стовпи диму над згарищами. В перші дні загострення кілька сотень людей з прикордонних громад виїхали самотужки. Правоохоронці кажуть, що через масовані обстріли на виїзд погоджуються навіть ті, хто раніше боявся залишати хати.

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