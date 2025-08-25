Наступ Росії на Харківщині: військові відверто розповіли про тактику окупантів та ситуацію на фронті

Військові розповіли про ситуацію на Харківщині / © ТСН

На Харківщині на передовій стоять бійці бригади «Хартія». Щодня відбивають ворожі атаки та стримують окупантів, які закидають наші підрозділи дронами.

Як бійці тримають оборону на Липецькому напрямку та як готуються до виходу «на нуль» — у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

На Липецькому напрямку бійці «Хартії» щодня відбивають ворожі штурми. На першій лінії — досвідчені бійці. Незважаючи на свій позивний, «Студент» у своїй справі вже став асом. Його перший вихід «на нуль» був на початку року.

«Коли був перший вихід — було і лячно, і незрозуміло, що відбувається. На ту конкретну позицію це вже п’ятий вихід, мабуть. Я завожу, показую дорогу тим, хто новий, або хто там просто ще не був», — каже він.

Сьогодні він йде на позиції з двома побратимами. Один з них — «Аббат», на передок виходить уперше. Утім запевняє — до бою готовий.

Командир роти «Зануда» такий позивний заробив увагою до дрібниць, підлеглих вчить не пропускати жодної деталі, ретельно готуватися до бою, бо це береже їхні життя. Комроти пояснює: новачки спочатку працюють на другій лінії оборони. Там вчаться орієнтуватися, слухати артилерію та дрони.

Тим, що вони піхотинці, хлопці пишаються. Кажуть, саме піхота — основа оборони. Без бійця в окопі навіть поодинокий ворог може прорватися на наші позиції.

Наразі на Липецькому напрямку- захисникам несолодко. Росіяни щодня намагаються прорватися. Запускають дрони і солдат, яких взагалі не шкодують. Атакують як малими, так і великими групами. Та марно, каже «Зануда».

«Вони йдуть, ідуть. Якщо група п’ять, шість чоловік, і вони якщо швидко рухаються, то один-два запригають. Ми не даємо їм даже затягнутися на їхній нуль. Це їхня друга, третя лінія і от туди. І там вони потроху накаплюються, а потім вже пробують нас штурмувати. Насамперед за півроку ны разу не було такого, щоб на нашу позицію заходили», — каже військовий.

На цьому напрямку бійці «Хартії» стримують ворога вже майже рік. І закликають долучатися до них.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСКЛЮЗИВ ТСН! БІЙЦІ ХАРТІЇ ЙДУТЬ ТУДИ, ДЕ НАВІТЬ ДРОНИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ СТРИМАТИ ВОРОГА!