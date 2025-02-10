Наступ Росії на Покровськ: що насправді відбувається у місті (фото, відео)

Росіяни щодня цинічно знищують місто Покровськ на Донеччині. Через це місцевим пропонують виїхати до безпечних місць.

Окупанти атакують безпілотниками авто мирних жителів Покровська. Для цього застосовують нові - на оптоволокні. Їх неможливо придушити РЕБ. Примусова евакуація з міста триває. В поліції Донеччини кажуть, що вивезли вже всіх дітей. Але в Покровську дотепер залишаються 7 тисяч жителів.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко зʼїздила з екіпажем "Білих Янголів" до Покровська на евакуацію.

Поліцейський Геннадій запускає аналізатор дронів. Він вмикає РЕБ, який має нас захистити від ворожих безпілотників. Покровськ зустрічає порожніми та потрощеними артилерією вулицями і розбитими авто обабіч дороги.

Евакуація з Покровська

"Ось перекинута броньована машина "Укрпошти", яку атакував російський безпілотник. Люди вижили. Авто так і лежить. Це був удар дроном на оптоволокні - нова розробка росіян, каже поліцейський. Хоч у нас усі можливі електронні засоби захисту в машині увімкнені, єдиний порятунок від них - мисливська рушниця, яку тримає під рукою Генадій", - зауважує Юлія Кирієнко.

Аналізатор безпілотників на руці у Геннадія постійно пищить, сповіщає, що над нашими головами небо не чисте. На вулиці видно перехожу. Жінка хоче виїхати з Покровська. Та дорогою вона передумала. Просить підвезти її на ринок. Тут працює магазин, де досі є хліб, трохи харчів і чимало місцевих, які не хочуть виїжджати.

Геннадій пише на підʼізді свій номер телефону. Звідси евакуаційна група забирає жінку, подалі від обстрілів. Її квартира в пʼятиповерхівці з видом на окуповане Селидове - тут найнебезпечніший квартал Покровська.

Наступна зупинка - приватний сектор. Але заїхати до потрібного двору вдається не одразу. Топографія міста через щоденні обстріли змінюється, і дорога, що вчора була проїзною, сьогодні завалена деревами. В небі чути проліт FPV. Віктор сідає до бронеавто до евакуаційної групи. Виїхати він погодився, але де ночуватиме - й сам не знає. Він розповідає, що його зять і донька служать у ЗСУ, проте в родині є конфлікт.

На виїзді з Покровська до нас неочікувано підсідає ще один пасажир - це пес. Його звідси теж забирають. У сусідньому селищі вже чекає волонтерський бус, який забере цивільних до шелтера.

Евакуація в Покровську

"Сьогодні у нас рейс до Паловграда. Інші співробітники оформлять документи і будемо дивитися, куди вони їхатимуть далі", - каже Женя Ткачов, начальник гуманітарної місії "Проліска" Донеччини.

Але собаку волонтери забрати не можуть. Тож Геннадій знімає з мисливської рушниці ремінь і той стає ошийником для алабая, лишає собаку в евакуаційному бусі.

Цивільні й собака - ще не все, що вивезли з Покровська "Білі Янголи". В багажнику чималий мішок. А в ньому велитенський прапор, який майорів над містом на свята. Вцілів під обстрілами. Поліцейські вірять, що зможуть його ще раз розгорнути над містом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОКРОВСЬК ЩОДНЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ! В МІСТІ СПРАВЖНЄ САФАРІ на ЛЮДЕЙ і ДРОНИ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

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