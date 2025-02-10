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Наступ Росії на Покровськ: що насправді відбувається у місті (фото, відео)

Наступ Росії на Покровськ: що насправді відбувається у місті (фото, відео)

Покровськ

Росіяни щодня цинічно знищують місто Покровськ на Донеччині. Через це місцевим пропонують виїхати до безпечних місць.

Окупанти атакують безпілотниками авто мирних жителів Покровська. Для цього застосовують нові - на оптоволокні. Їх неможливо придушити РЕБ. Примусова евакуація з міста триває. В поліції Донеччини кажуть, що вивезли вже всіх дітей. Але в Покровську дотепер залишаються 7 тисяч жителів.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко зʼїздила з екіпажем "Білих Янголів" до Покровська на евакуацію.

Поліцейський Геннадій запускає аналізатор дронів. Він вмикає РЕБ, який має нас захистити від ворожих безпілотників. Покровськ зустрічає порожніми та потрощеними артилерією вулицями і розбитими авто обабіч дороги.

Евакуація з Покровська / ©
Евакуація з Покровська

"Ось перекинута броньована машина "Укрпошти", яку атакував російський безпілотник. Люди вижили. Авто так і лежить. Це був удар дроном на оптоволокні - нова розробка росіян, каже поліцейський. Хоч у нас усі можливі електронні засоби захисту в машині увімкнені, єдиний порятунок від них - мисливська рушниця, яку тримає під рукою Генадій", - зауважує Юлія Кирієнко.

Аналізатор безпілотників на руці у Геннадія постійно пищить, сповіщає, що над нашими головами небо не чисте. На вулиці видно перехожу. Жінка хоче виїхати з Покровська. Та дорогою вона передумала. Просить підвезти її на ринок. Тут працює магазин, де досі є хліб, трохи харчів і чимало місцевих, які не хочуть виїжджати.

Геннадій пише на підʼізді свій номер телефону. Звідси евакуаційна група забирає жінку, подалі від обстрілів. Її квартира в пʼятиповерхівці з видом на окуповане Селидове - тут найнебезпечніший квартал Покровська.

Наступна зупинка - приватний сектор. Але заїхати до потрібного двору вдається не одразу. Топографія міста через щоденні обстріли змінюється, і дорога, що вчора була проїзною, сьогодні завалена деревами. В небі чути проліт FPV. Віктор сідає до бронеавто до евакуаційної групи. Виїхати він погодився, але де ночуватиме - й сам не знає. Він розповідає, що його зять і донька служать у ЗСУ, проте в родині є конфлікт.

На виїзді з Покровська до нас неочікувано підсідає ще один пасажир - це пес. Його звідси теж забирають. У сусідньому селищі вже чекає волонтерський бус, який забере цивільних до шелтера.

Евакуація в Покровську / ©
Евакуація в Покровську

"Сьогодні у нас рейс до Паловграда. Інші співробітники оформлять документи і будемо дивитися, куди вони їхатимуть далі", - каже Женя Ткачов, начальник гуманітарної місії "Проліска" Донеччини.

Але собаку волонтери забрати не можуть. Тож Геннадій знімає з мисливської рушниці ремінь і той стає ошийником для алабая, лишає собаку в евакуаційному бусі.

Цивільні й собака - ще не все, що вивезли з Покровська "Білі Янголи". В багажнику чималий мішок. А в ньому велитенський прапор, який майорів над містом на свята. Вцілів під обстрілами. Поліцейські вірять, що зможуть його ще раз розгорнути над містом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОКРОВСЬК ЩОДНЯ ЗМІНЮЄТЬСЯ! В МІСТІ СПРАВЖНЄ САФАРІ на ЛЮДЕЙ і ДРОНИ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

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