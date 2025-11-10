Росіяни наступають на Покровськ / © Associated Press

На Покровському напрямку тривають тяжкі бої.

Кореспондент «ТСН. Тиждень» Олександр Загородній побував на цій ділянці фронту, йдеться у сюжеті.

Що відбувається біля Покровська

«Десятки спалених автівок на дорозі, потрощені будинки, ми поряд з Кучерявим Яром, за який ще днями йшли запеклі бої! До ворожих позицій не кілометри, а всього сотні метрів», — йдеться у сюжеті.

Зустріч з цими бійцями славетної 25 повітряно-десантної Січеславської бригади щира. Це зараз вони «Тєлік», та «Продюсер», а ще донедавна були телеоператорами ТСН — Іван Головач та Олександр Ребенчук. У кожного за плечима сотні відзнятих матеріалів з фронту. Тепер вони самі воїни ЗСУ. Робота починається з сутінками. Бійці швидко комплектують «бомбери», це потужні квадрокоптери, в нас їх називають «Вампірами», ворог — «Баба Яга». Новий апарат тестує боєць на псевдо «Крим». Лічені години тому він отримав нагороду з рук президента.

Під Покровськом зараз і справді нема часу на відпочинок. Командир на псевдо «Буржуй» підганяє своїх, «Вампіри» вже мають бути на передовій. Ситуація на полі бою дуже важка.

«Люди працюють на максимум, виконують свої задачі безпосередньо в Покровську і далі — Мирноград, Покровськ інші позиції. Які досі стоять, тримаються», — каже військовий.

У Покровську ворог малими групами просочується в місто. В бій з українськими підрозділами не вступає.

«Позицій як таких немає, але групи просочуються. Вони рухаються, їх знищують», — каже «Буржуй».

Головне завдання росіян — зайти в наш тил і там закріпитися. Виходить такий собі листковий пиріг — ворог в тилу наших сил, але й наші війська в ворожому тилу. Доправити набої, пальне та продукти можна лише у передмістя, лише вночі і ризиком. Далі починається робота «бомберів». Ці апарати літатимуть цілу ніч. Вони не бомбитимуть ворожі позиції, вони рятуватимуть наших бійців у самому Покровську. Перший виліт — бензин. Пальне — це генератор, це зарядка для рацій, це зв’язок. Ворог приблизно знає, де наші позиції. Постійно вмикає «глушилки». Це вже майстерність оператора, вивести свою пташку з зони дії ворожого ППО і повернутися на базу. Наступний рейс — продукти, у хлопців закінчилися харчі.

Ворог знає звідки стартують «Вампіри». Лише цієї ночі по бомберах летить 10 КАБів і навіть Шахед. Працює артилерія. В небі весь час чується гул безпілотників, які час від часу вибухають. Вдень додаються ще й автоматні черги.

«Ледь не на кожній позиції українській можна побачити ось одоробло. 2 палки і трохи пінопласту. Це російський безпілотник „Молнія“. Він завдає чимало клопоту українським бійцям, хоча суто російським його назвати важко, на кожній платі все написано на латиниці», — каже кореспондент ТСН.

Боєць на псевдо «Француз» на своєму чудернацькому «Козаку» виринає з туману і за годину вивозить нас на велику землю, куди вже не долітають ворожі снаряди.

Дніпропетровщина

Дніпропетровщина. До ліні фронту десятки кілометрів, але росіяни можуть сюди дістати і дістають. Вони поцілили у цей «стратегічний» об’єкт, точніше сказати стратегічний магазин. Тут був невеличкий комплекс і люди торгували ось — солодкою водичкою.

Про трагедію, яка тут сталася, розповідають місцеві жінки: «Жінка 65 років загинула. А хазяйці руку і ногу відірвало, 5 річній дівчинці чи ножку там тоже відірвало».

Костянтинівка

«Терміт» -наземний дрон, у перший рейс він здійснить в район Часового Яру. Там оборону тримають бійці 24 бригади.

«Терміти» на фронті довго не живуть — вистачає на лічені рейси, але вони тягнуть на собі сотні кілограмів вантажу. Якщо ця гусенична машина доїде на передову, наші бійці ще кілька тижнів там протримаються.

Тут, в районі Костянтинівки, ТСН працює з Олегом Петрасюком — прес-офіцером 24 бригади, про нього зараз пишуть іноземні видання. Саме Олег зумів збити ворожий FPV-дрон у Костянтинівці, коли той уже заходив на атаку. Олег захистив себе та іноземну журналістку, вивів їх звідти цілою, живою.

Для Олега збивати ворожі дрони доводиться не вперше, є кадри як він підриває безпілотник- «почекун» на оптоволокні просто посеред дороги.

Антидронні сітки

Суцільні тунелі з сіток. Ними вже оповита Донецька область, «одягаються» у сітки дороги Дніпропетровщини. Десятки бригад працюють по усіх напрямках поблизу фронту. Але чи врятує ця сітка від ворожого удару, не знають достеменно навіть ці будівельники.

Хлопці кажуть, що принаймні сітка збільшить шанси на виживання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 50-ТИСЯЧНЕ ВІЙСЬКО просочується в ПОКРОВСЬК! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН