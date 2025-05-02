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Наступ Росії на Покровськ: військові ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті
Російські окупанти продовжують наступ на Покровськ. Воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на лінії фронту.
Росіяни авіабомбами, артилерією та дронами знищують Покровськ. Водночас південніше міста — не минає доби, щоб окупанти не намагалися штурмувати лінію оборони українських захисників. Просунутись у бік Покровська, ворогу поки не вдається, кажуть військові.
Воїнам потрібні дрони! Дуже багато дронів. Допомогти їх купити можна просто зараз. Навівши телефон на QR-код, який буде на екрані.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.
Шлях до Покровська дуже складний, адже тут на транспорт полюють ворожі дрони.
Сам Покровськ без упину: і вдень, і темною, рашисти розстрілюють, усім, що тільки здатне долетіти у місто, вибухнути, розтрощити та вбити.
«Покровськ — тупо стирають з лиця землі! КАБів, ну я так особисто не рахував, але 15-20 в день — це стабільно! Артилерія працює, реактивні системи залпового вогню, дрони літають. Що на оптоволокні, що звичайні FPV. Тобто полювання за місцевими, полювання за військовим тут іде дуже на високому рівні», — каже «Харків», командир батальйону 25 Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.
Та лють, з якою московити розстрілюють Покровськ, кажуть воїни 25-ої повітряно-десантної бригади — прямий наслідок оперативної ситуації на передовій. Пробитися до міста з півдня вже понад півроку у рашистів не виходить. Спроби флангових ударів — результату теж не дають! Більшість техніки, яку ворог залучає до штурмів, українські воїни знищують, ще до рубежів розгортання у бойові порядки.
«Зупинили противника то шо там намагався протиснуться. Відповідно, зараз противник підтягує резерви, тому що не вистачає того, скажемо так: наступального потенціалу, бойового потенціалу для майбутніх наступальних дій», — каже «Харків», командир батальйону 25-ої Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.
Замість бронемашин московитські командири тепер кидають на штурми південніше Покровська, свою піхоту на мотоциклах й баггі. Але найчастіше — просто пішки.
«Основні бойові дії зараз тривають на напрямку НП Лисівка. Можете зараз спостерігати, які руїни з неї залишились на даний час. Але ми мужньо тримаємо оборону. Не даємо противнику просунутись дальше», — каже Сергій, військовослужбовець 25 Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.
Чергова група штурмовиків противника, пішла у наступ — просто через поле.
«Зараз майже кожен день йдуть штурмові дії. Противник використовує малі групи, на мотоциклах. Три-чотири мотоцикла, по два піхотинця в екіпажі», — каже Сергій, військовослужбовець 25-ої Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.
У те, що рашиські штурмовики можуть йти вдень просто неба через поле, можна було би не повірити. Якби опівдні, чергова група ворожих «ходоків» — не потрапила у поле зору розвідувального дрона 25 повітряно-десантної.
Вони намагаються, пілоти ударних дронів Січеславської повітряно-десантної, не оминати — жодної потенційної схованки, де могли би причаїтися групи ворожих штурмовиків.
Так само, стежать, щоби навіть один московитський піхотинець не залишився без уваги дроноводів 25-ки.
Натомість окупанти, більшість артилерійського вогню, авіаударів та дронів — скеровують саме по Покровську. По тамтешній житловій забудові та шляхах сполучення з містом.
Не зважаючи на щільний ворожий вогонь, можливість евакуюватися з Покровська, ще існує. Але шансів безпечно залишити місто, меншає, буквально з кожною годиною.
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