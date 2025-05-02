Наступ Росії на Покровськ: військові ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Росіяни наступають на Покровськ / © ТСН.ua

Реклама

Росіяни авіабомбами, артилерією та дронами знищують Покровськ. Водночас південніше міста — не минає доби, щоб окупанти не намагалися штурмувати лінію оборони українських захисників. Просунутись у бік Покровська, ворогу поки не вдається, кажуть військові.

Воїнам потрібні дрони! Дуже багато дронів. Допомогти їх купити можна просто зараз. Навівши телефон на QR-код, який буде на екрані.

QR-код для збору / © ТСН

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Реклама

Шлях до Покровська дуже складний, адже тут на транспорт полюють ворожі дрони.

Сам Покровськ без упину: і вдень, і темною, рашисти розстрілюють, усім, що тільки здатне долетіти у місто, вибухнути, розтрощити та вбити.

«Покровськ — тупо стирають з лиця землі! КАБів, ну я так особисто не рахував, але 15-20 в день — це стабільно! Артилерія працює, реактивні системи залпового вогню, дрони літають. Що на оптоволокні, що звичайні FPV. Тобто полювання за місцевими, полювання за військовим тут іде дуже на високому рівні», — каже «Харків», командир батальйону 25 Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.

Та лють, з якою московити розстрілюють Покровськ, кажуть воїни 25-ої повітряно-десантної бригади — прямий наслідок оперативної ситуації на передовій. Пробитися до міста з півдня вже понад півроку у рашистів не виходить. Спроби флангових ударів — результату теж не дають! Більшість техніки, яку ворог залучає до штурмів, українські воїни знищують, ще до рубежів розгортання у бойові порядки.

«Зупинили противника то шо там намагався протиснуться. Відповідно, зараз противник підтягує резерви, тому що не вистачає того, скажемо так: наступального потенціалу, бойового потенціалу для майбутніх наступальних дій», — каже «Харків», командир батальйону 25-ої Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.

Бої на Донеччині / © ТСН

Замість бронемашин московитські командири тепер кидають на штурми південніше Покровська, свою піхоту на мотоциклах й баггі. Але найчастіше — просто пішки.

«Основні бойові дії зараз тривають на напрямку НП Лисівка. Можете зараз спостерігати, які руїни з неї залишились на даний час. Але ми мужньо тримаємо оборону. Не даємо противнику просунутись дальше», — каже Сергій, військовослужбовець 25 Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.

Чергова група штурмовиків противника, пішла у наступ — просто через поле.

«Зараз майже кожен день йдуть штурмові дії. Противник використовує малі групи, на мотоциклах. Три-чотири мотоцикла, по два піхотинця в екіпажі», — каже Сергій, військовослужбовець 25-ої Січеславської ОПДБр ДШВ ЗСУ.

У те, що рашиські штурмовики можуть йти вдень просто неба через поле, можна було би не повірити. Якби опівдні, чергова група ворожих «ходоків» — не потрапила у поле зору розвідувального дрона 25 повітряно-десантної.

Вони намагаються, пілоти ударних дронів Січеславської повітряно-десантної, не оминати — жодної потенційної схованки, де могли би причаїтися групи ворожих штурмовиків.

Донеччина / © ТСН

Так само, стежать, щоби навіть один московитський піхотинець не залишився без уваги дроноводів 25-ки.

Натомість окупанти, більшість артилерійського вогню, авіаударів та дронів — скеровують саме по Покровську. По тамтешній житловій забудові та шляхах сполучення з містом.

Не зважаючи на щільний ворожий вогонь, можливість евакуюватися з Покровська, ще існує. Але шансів безпечно залишити місто, меншає, буквально з кожною годиною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР! НОВИНИ ПІДСУМКИ 2 ТРАВНЯ - П'ЯТНИЦЯ