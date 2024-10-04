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Наступ Росії на Селидове: військові розповіли про ситуацію на фронті

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Наступ Росії на Селидове: військові розповіли про ситуацію на фронті

Війна

Військові знищують ворожі цілі.

Російські окупанти одночасно з трьох сторін намагаються обійти Селидове. Місто розташоване саме по середині, більше як сто кілометрової ділянки фронту на Покровсько-Курахівському напрямку. Контроль над містом вкрай важливий для стійкості всього Покровського району оборони. 

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного. 

Реактивники 15-ої бригади оперативного призначення “Карадаг” працюють зазвичай з глибокого тилу. Але трапляється, що доводиться мчати майже під саму лінію бойового зіткнення, що поблизу Селидового.

"У нас може бути вогнева позиция всього в трьох кілометрах від ЛБЗ! Ну, якщо треба кудись достать - і ми можемо туди достать - ми дістаємо", - каже “Доцент”, головний сержант реактивної батареї 15 БрОП НГУ “Карадаг”. 

Реактивники “Карадагу”, 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України, знищували, розповідають геть різні цілі - міномети, артилерія, машини з боєкомплектом та по живу силу. 

Українські реактивники знищують окупантів / ©
Українські реактивники знищують окупантів

Нині навколо Селидового, де московити намагаються охопити місто з півночі, сходу, а віднедавна, після заходу у Цукурине - ще й з півдня. Свою машину, каже навідник української БМ-21, він наводить переважно по ворожих тилах. Аби завадити російським штурмовикам навіть наближатися для атак міста.

"Спочатку ми працювали тільки по передньому краю. Зараз - більше по тилах. Це ж - реактивна артилерія! Тому - більше по тилах працюємо! Останнім часом нам казали, що ми знищили якусь гаубицю", -каже “Громадянин”, навідник установки БМ 21 “Град” 15 БрОП НГУ “Карадаг”. 

Віднедавна на їх машині з'явилися додаткові антени - РЕБ. І це прямий наслідок, кажуть реактивники “Карадагу” - стрімкої еволюції війни. 

Війна на Донеччині / ©
Війна на Донеччині

Ворожі повітряні розвідники і наразі дуже далекосяжні московитські ударні FPV-дрони, визнають реактивники “Карадагу”, висять у небі безперервно. Тож, коли машина на вогневій разом зі станцією радіолектронного захисту, за небом пильнують всі.

Війна / ©
Війна

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯНИ НАМАГАЮТЬСЯ ОБІЙТИ СЕЛИДОВЕ, але їх там зустрічає українська реактивна зброя!

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