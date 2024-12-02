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Наступ Росії на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація, та показали свою роботу (фото, відео)

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Наступ Росії на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація, та показали свою роботу (фото, відео)

Коти перевіряють гексакоптер

Українські військові стримують окупантів на Запоріжжі.

Понад 60 відсотків усієї війни, що нині точиться на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту - це битва безпілотників. Нічні бомбери 65-ї механізованої бригади показали знімальній групі ТСН свою роботу.

Ще дорогою до позиції, проїжджаючи через геть темний та умовно тиловий Оріхів, стає зрозуміло - війна на Запоріжжі точиться безперервна й цілодобова. Окупанти всім, чим мають, обстрілюють захисників України.

“Святоша” в екіпажі ударного бомбера 65-ї механізованої - споряджальний. Готує борт до старту і відповідає за підготовку боєприпасів. Воїн твердить: ворожі міни, снаряди та реактивні ракети з КАБами літають і вибухають на Роботинському виступі, а надто темної пори, щодоби. Та незважаючи на не надто комфортні обставини, воїни готують свого бомбера до старту.

Боєприпаси / ©
Боєприпаси

"Джексон", пілот ударного бомбера 65-ї ОМБр, каже, що метою польоту є мінування: "У нас і проти техніки, і проти піхоти, все є".

Така кропітка робота, каже пілот ударного бомбера 65-ї механізованої, вже принесла дуже ефективний результат.

"Були часи, коли техніка їхня їздила, з Новопрокопівки вони частенько заїжджали. То на той час зусиллями нашого екіпажу було знищено шість одиниць: чотири “бехи”, БМП і чи КаМАЗ, чи Урал, ну щось кольосне", - каже військовий.

Російська бронетехніка на передній край тепер не виїжджає. Натомість вираховувати і знищувати ворожу піхоту доводиться кожної зміни. Цієї ночі дронарі 65-ки приготували для окупантів особливий подарунок.

"Дуже цікаво, як вона себе покаже", - каже "Джексон".

Військові на Запорізькому напрямку / ©
Військові на Запорізькому напрямку

Мріють, зізнаються пілоти, таки якнайшвидше відкласти пульт.

Залишають росіянам подарунки! Але і ведуть роботу поміж “гостинцями” ворога!

Залишають росіянам подарунки! Але і ведуть роботу поміж “гостинцями” ворога!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ ЗА РАНОК 2 ГРУДНЯ - ПОНЕДІЛОК

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