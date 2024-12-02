Наступ Росії на Запоріжжі: воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація, та показали свою роботу (фото, відео)

Понад 60 відсотків усієї війни, що нині точиться на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту - це битва безпілотників. Нічні бомбери 65-ї механізованої бригади показали знімальній групі ТСН свою роботу.

Ще дорогою до позиції, проїжджаючи через геть темний та умовно тиловий Оріхів, стає зрозуміло - війна на Запоріжжі точиться безперервна й цілодобова. Окупанти всім, чим мають, обстрілюють захисників України.

“Святоша” в екіпажі ударного бомбера 65-ї механізованої - споряджальний. Готує борт до старту і відповідає за підготовку боєприпасів. Воїн твердить: ворожі міни, снаряди та реактивні ракети з КАБами літають і вибухають на Роботинському виступі, а надто темної пори, щодоби. Та незважаючи на не надто комфортні обставини, воїни готують свого бомбера до старту.

Боєприпаси

"Джексон", пілот ударного бомбера 65-ї ОМБр, каже, що метою польоту є мінування: "У нас і проти техніки, і проти піхоти, все є".

Така кропітка робота, каже пілот ударного бомбера 65-ї механізованої, вже принесла дуже ефективний результат.

"Були часи, коли техніка їхня їздила, з Новопрокопівки вони частенько заїжджали. То на той час зусиллями нашого екіпажу було знищено шість одиниць: чотири “бехи”, БМП і чи КаМАЗ, чи Урал, ну щось кольосне", - каже військовий.

Російська бронетехніка на передній край тепер не виїжджає. Натомість вираховувати і знищувати ворожу піхоту доводиться кожної зміни. Цієї ночі дронарі 65-ки приготували для окупантів особливий подарунок.

"Дуже цікаво, як вона себе покаже", - каже "Джексон".

Військові на Запорізькому напрямку

Мріють, зізнаються пілоти, таки якнайшвидше відкласти пульт.

Залишають росіянам подарунки! Але і ведуть роботу поміж “гостинцями” ворога!

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